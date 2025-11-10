2.5次元アイドルグループすとぷりのメンバーるぅとが8日、約6年ぶりとなる2ndソロアルバム「君と僕の約束」を1月28日に発売することを発表した。この日から特設サイトをオープンして、来年5月に東京・名古屋・大阪での握手会の実施も明かした。

るぅとは「まだ届けたい音が、伝えたい思いが、たくさんあり、約6年ぶりのフルアルバムを制作いたしました。僕の6年の成長を本気で詰め込んだアルバムになっています。僕の音楽で、少しでも誰かの心に寄り添えられたり、前を向くきっかけになれたらうれしいです」とコメント。

すでにYouTube公式チャンネルにミュージックビデオ（MV）を公開している表題曲「君と僕の約束」など、自らが作詞作曲した楽曲も多い。「これからも大好きな音楽に、たくさんの『想い』を乗せて届けていきます。あらためて、僕の音楽を日々受け取ってくれて、音楽を愛し続けてくれてありがとう。僕の大切なフルアルバム、きっと受け取ってね」と語った。

なお、初回限定盤Aには全カット撮り下ろし実写フォトブック、同盤Bにはセルフカバー音源とアクリルスタンドの特典が付く。この日から購入予約のスタートも始まった。

また、るぅとは来年2〜3月には、このソロアルバムを引っさげて、東京・代々木第一体育館でのワンマンライブも開催予定だ。