温厚な人は突然「爆発」する

きつい性格の人ならとっくに感情的になっているような場面でも、温厚な人は取り乱したりしない。まるで何ごともなかったかのように、すんとしている。

彼らは、そもそも争いを好まないタイプだ。後先考えずにカッとなり、エネルギーを浪費することがどれほど虚しいかを、よく知っている。だからこそ不満を飲み込み、受け流そうとする。普段からことを荒立てず、凪のように静かに生きたいと思っているのだ。

温厚な人が怒らないのを見て、つけ込もうとする人間が世間には一定数いる。あれこれ突っかかったり、傷付くようなことを平気で言ってきたりもする。

そんな無礼に対しても温厚な人たちがただ黙っているのは、言い返せないからではない。彼らは、静観しているのだ。

無礼な人間の振る舞いが一線を越えたとき、温厚な人たちは、そっと距離を取る。相手に気付かれないほど静かに見切りをつけるのだ。無理して付き合わなくても十分に生きていけることを、よく理解しているからだ。

