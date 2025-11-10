◇ドイツ1部 Eフランクフルト1―0マインツ（2025年11月9日 ドイツ・フランクフルト）

EフランクフルトのMF堂安律（27）が会心のゴールを決めた。ホームのマインツ戦で中盤の右サイドでフル出場。後半35分にペナルティーエリア右角の外でボールを受けると相手選手2人の間を巧みにすり抜けてエリア内に進入し、ゴール右前から左足インサイドで狙い澄ました一撃を決めた。これが決勝点となってEフランクフルトはホームが50キロしか離れていないマインツとのダービーマッチに1―0で競り勝った。

堂安は自身のSNSで「ホームで初ゴール」と喜びを発信。フライブルクから今季新加入の日本代表はここまで公式戦4得点3アシストを記録していたが、ゴール関与は全てアウェーだった。この日は今季公式戦8試合目のホーム開催でようやく地元サポーターに実力を証明してみせた。

ゴール自体も開幕2戦目だった8月30日のホッフェンハイム以来、リーグ戦では8試合ぶりの3点目だった。相手チームの厳しい対応にさらされ、得点シーンでも2人にマークされたが、その間を突破。キッカー紙は「天才の一撃」、ビルト紙は「スーパーな独演」と称賛した。

日本代表で14日にガーナ、18日にボリビアとの親善試合を控えるアタッカーにとっては弾みを付ける最高のパフォーマンスだった。