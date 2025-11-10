サンキューマートに「お文具といっしょ」初登場！全19アイテムがALL390円

いつ来てもALL390円（税込429円）で“カワイイ”を楽しめる「サンキューマート」に、人気キャラクター「お文具といっしょ」が初登場！全国の店舗では11月下旬より順次販売開始、公式オンラインショップでは11月7日（金）12時から先行予約がスタートします。SNSでも話題の“癒しキャラ”お文具さんたちが、日常に寄り添う全19アイテムで登場。ほっとする可愛さを、ぜひあなたの毎日に♡

日常を癒す♡ゆるかわ「お文具さん」コラボ登場

今回のコラボは、SNSで人気のイラストレーター「お文具」によるキャラクター作品「お文具といっしょ」との夢のタッグ。

学生から大人まで幅広く愛される“ほんわかした世界観”を、そのままデザインに落とし込んだ全19アイテムが勢ぞろいします。

中でも注目は、スマホやPCに付けて楽しめる「スマホラバーマスコット」と、証明写真を可愛く隠せる「顔隠しケース2P」。

どちらも各390円（税込429円）で、勉強や仕事の合間にちょっと笑顔をくれるアイテムです。

お部屋も可愛く♡実用性×癒しのラインナップ

ダイカットポーチ/ダイカットパスケース/カードホルダー

クッション

ラグ

ルームシューズ

「お文具といっしょ」コラボでは、使いやすさとデザイン性を兼ね備えた雑貨も充実。

スクールバッグにぴったりな「ダイカットポーチ」や「パスケース」、推しのトレカを持ち歩ける「カードホルダー」など、毎日をちょっと楽しく彩るアイテムが登場。

さらに「クッション」や「ラグ」、「ルームシューズ」などのお部屋アイテムもラインナップ。全て390円（税込429円）で揃うから、まとめ買いしてもお財布に優しいのが嬉しいポイントです♪

癒しと笑顔をくれる、お文具さんのいる毎日

サンキューマート×お文具といっしょのコラボは、あなたの“日常に小さな幸せ”を届けてくれる特別な企画。

お気に入りの「お文具さん」と一緒に過ごせば、きっと今日が少し優しく感じられるはずです。先行予約は公式オンラインショップで11月7日（金）12時からスタート。

全国の店舗では11月下旬より順次販売されます。忙しい毎日に癒しをくれる、390円の“ほっとする可愛さ”をぜひチェックしてみて♡