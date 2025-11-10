美男美女だと思う「芸能一家」ランキング！ 2位の松田優作＆翔太ら「松田一家」を大差で抑えた1位は？
遺伝のすごさを感じさせるような美しさや、整った顔立ちを受け継ぐ芸能一家。画面越しでも伝わる華やかさからも、根強いファンが多いのがうなずけます。
All About ニュース編集部は10月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「芸能一家」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「美男美女だと思う芸能一家」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、松田一家です。刑事ドラマ『太陽にほえろ』（日本テレビ系）のジーパン刑事役で人気を博し、伝説の俳優と称される松田優作さん。39歳の若さで逝去すると、妻で芸能事務所「オフィス作」の代表取締役・松田美由紀さんは3人の子どもを育てあげました。
長男・松田龍平さん、次男・松田翔太さんは、数多くの作品で主演や助演を務める実力派俳優。歌手でタレントの松田ゆう姫さんも『5時に夢中』（TOKYO MX系）でコメンテーターを務めるなど、活躍の場を広げています。また、家族の誕生日会を必ずするなど、家族仲がよいことでも有名です。
回答者からは「昔から大ファンで、錚々たる顔ぶれが見逃せない」（30代その他／東京都）、「皆さんが個性的で一重の切れ長な目がカッコ良いので」（50代女性／愛知県）、「息子達がイケメンすぎる為」（30代男性／青森県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、イケメンの代名詞ともいわれた「キムタク」こと、木村拓哉さんを大黒柱とした木村一家です。抜群の歌唱力と人気でトップアイドルとなった工藤静香さんと、2000年に結婚。授かり婚として注目を集めました。
長女のCocomiさんはフルート奏者、次女のKoki,さんはモデルや俳優として、それぞれ芸能界デビュー。Koki,さんがバラエティー番組に初出演した『しゃべくり007』（日本テレビ系）では、芸能界最強遺伝子と紹介され、両親譲りの美貌を披露しました。
回答コメントでは「見た目だけではなく、性格もよさそう」（50代女性／新潟県）、「父と母が年齢に見えない若々しさを持っている」（40代男性／福岡県）、「素晴らしい美男美女だと思う」（70代女性／岐阜県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
