¿å¾½¶Ì»Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡¡11·î10Æü¡Á16Æü¤Î±¿Àª
Âç¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀê¤¤»Õ¡¦¿å¾½¶Ì»ÒÀèÀ¸¤¬Àê¤¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡×¡£³Æ¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤Á¤é¡£Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª³«±¿¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¡ÈÆü¾ï¡É¤Ë¡£
µ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤À¤ì¤«¤òÍê¤Ã¤Æ
²¿µ¤¤Ê¤¤É÷·Ê¤ä½ÐÍè»ö¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎËèÆü¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤äµ¤¤Å¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£13Æü¤ÏÌµÍý¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¤è¤ê¤â¡¢µ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤À¤ì¤«¤Ë¤æ¤À¤Í¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬µÈ¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
´é¤È¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤ÌÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¤Þ¤¸¤á¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡£¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤äÊÑ²½¤Ë¤Ï¤ä¤ä¼å¤¯¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡£
¶¦ÄÌÅÀ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÊª»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤È¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Î¿¼·¡¤ê¤ÏµÈ¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤À¤ó¤¢¤Þ¤êÀÜÅÀ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤È¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤éµ¤·Ú¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤´±ï¤¬¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£14Æü¤Ï¡¢»þ´Ö¤äÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¤¤Á¤ó¤È¼é¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¸ýÌóÂ«¤Ç¤â¤«¤ë¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î´ðËÜÀ³Ê
¿â¤ì¤¿Ä¹¤¤¼ª¤ËÊ¿ÌÌÅª¤Ê´é¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤á¡£½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏ¢ÂÓ¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤Í§¿Í¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¾¯¤·¼ä¤·¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤À¤ì¤«¤òÍê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤ë¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÚ¡¦ÌÀ¤ë¤¤¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÃç´Ö¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥ÁON¡£
15Æü¤Ï»¶ºâÃí°Õ
¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹¥´ñ¿´¤¬¤¯¤¹¤°¤é¤ì¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÃç´Ö¤«¤éÆÏ¤¯¾ðÊó¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¥Ò¥ó¥È¤¬¤Ò¤½¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¡£15Æü¤Ïµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Î¥ê¤Ç»¶ºâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£ºâÉÛ¤Î¤Ò¤â¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æ¡£¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÄ¹¤¤ÌÓ¤¬¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÂÎ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¤Î¿´²¹¤«¤¯¡¢¿ÆÀÚ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£»þÀÞ¡¢½ë¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬¸÷¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¡£
ÂÐÏÃ¤Ï¤¢¤»¤é¤º¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë
¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¡ý¡£±óÎ¸¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼þ°Ï¤È°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë²¡¤·ÄÌ¤µ¤º¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë16Æü¤Ï¡¢¾õ¶·¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬¥¦¡¼¥ê¡¼¡á¥¦¡¼¥ë¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÌÓ¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¡Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¦¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶¼õÀ¤¬±Ô¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¹¥¤·ù¤¤¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸ÄÀ¤â¶¯¤á¡£¿Í¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÈ¼«¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÃÀ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÊñÍÆÎÏÈ´·²¤Ê¿Íµ¤¼Ô¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¡£
¡ÈÆ³¤¡É¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤
¾¯¤·¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿Åú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤À¤ì¤«¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤½õ¤±¤äµ¤¤Å¤«¤¤¤¬¡¢¾õ¶·¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤Èµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´ðËÜÀ³Ê
¤¦¤µ¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÂÎ³Ê¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÀ³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ÂÄê´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«ÆÃ¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤â¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¿µ½Å¤Ç¼õ¤±¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤¯¤È¤¤ÏÂçÃÀ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ïÍÑ¤Ç½ç±þÀ¤âÈ´·²Ìî¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ä¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¡¢¿´¤Ë¶Á¤¯¡£
11Æü¤Ï¡È½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡É¤ò
ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Æ±Î½¤Î¤Ò¤È¸À¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤é¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÆÀ¤¿¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹Í¤¨¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤µ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£11Æü¤Ï¡È½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡É¤Ë¥Ä¥¤¢¤ê¡£¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£Ìî¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
Ìî¤¦¤µ¤®¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤®¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÌî¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¼«Ê¬¤Î±ÉÍÜÊ¬¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡£¼«Ê¬¤«¤éÌ¤³«¤ÎÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÀÑ¶ËÀ¤Ë¤Ï¤ä¤ä·ç¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ¤·¡¢¤À¤ì¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Î»ý¤Á¼ç¡£´ïÍÑ¤ÇÂ¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤È¼Â¤êÂ¿¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤êµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥ì¥Ã¥¥¹¤Îº£½µ¤Î±¿Àª²ñÏÃ¤¬¥é¥Ã¥¡¼¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡ª¡¡
Ï¢Íí¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤«¤â
¤Þ¤ï¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤é¤ì¡¢Êª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Ï¢Íí¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÌòÎ©¤Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡£ÆÃ¤Ë12Æü¤Ï¡ÈÄ°¤¯ÎÏ¡É¤¬ºã¤¨¤ëÆü¡£»¨ÃÌ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ä¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡ª¥ì¥Ã¥¥¹¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ¤ò¤ª¤ª¤¦¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÃ»¤¤ÂÎÌÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥Ã¥¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¥¹¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÆ°¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Á¼çÄ¥¤Ï¶¯¤¯¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤ä¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤äÁè¤¤¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢µÕ¶¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¡£
Èþ°Õ¼±&¸þ¾å¿´¤¬¹â¤¤¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÄ¾´¶¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆ°¤³¤¦¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÌÂ¤ï¤º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡£»×¤¤¤Ä¤¤Î¹ÔÆ°¤¬¤¦¤ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£13Æü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤½¤¦¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦10Æü¤Ï¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ï¤¿¤¹Í¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤È¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡£¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥Û¥È¤¦¤µ¤®¡Ê¥É¥ï¡¼¥Õ¥Û¥È¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤¬¤¢¤ë¡È¥¢¥¤¥Ð¥ó¥É¡É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¦¤µ¤®¡£¤½¤ó¤Ê¥Û¥È¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¡¢Èþ°Õ¼±¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¹â¤¤¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡¢¸þ¾å¿´¤Î¶¯¤¤´èÄ¥¤ê²°¡£¤¿¤À¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Û¤¦¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¯¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê´î¤Ó¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ª
»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¿´¤¬²¹¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¤ê¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£½µ¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢°Æ³°¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤µ¤º¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡£14Æü¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥á¥â¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶öÁ³¤Î²ñÏÃ¤«¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤ÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤àÍ½´¶¡£¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Î´ðËÜÀ³Ê
Çò¤¤ÂÎ¤ËÀÖ¤¤ÌÜ¡¢¼ª¤ÈÉ¡¤ÎÆ¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤È¼êÂ¤ÎÀè¤¬¹õ¤¤¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤¦¤µ¤®¤Ï¡¢¸¤¯¡¢¿Í²û¤³¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·µ¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢¼«Í³ËÛÊü¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤â¡£¤Ç¤â²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¡¢ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤ÍýÁÛ¤äÀ¸³è¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÅØÎÏ²È¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥·¥§¥¢¡£
ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âµÈ
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥·¥§¥¢¤ò¡£ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Î¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹¬±¿¤Ê½ÐÍè»ö¤ÎÊó¹ð¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡ý¡£ÆÃ¤Ë15Æü¤Ï¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤±¿¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¡£¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®·¿¤ÎÉÊ¼ï¤Î¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤â»Ò¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»¤¤¼ª¤È´Ý¤¤´é¤¬ÆÃÄ§¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤»¤¤¤«¡¢À³Ê¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿À·Ð¼Á¤ÇÉÝ¤¬¤ê¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¯¡¢Æâ¸þÅª¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Î»×¤¤¤äÀ¤³¦¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¤ÎÊ¬Ìî¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï¼å¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¾®¤µ¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¾½¶Ì»Ò
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÀê¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÅìÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀê¤¤¤ò¸¦µæ¡£Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Àê¤¤¤ÇÅö¤¿¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À»ï¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÀêÀ±½Ñ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£