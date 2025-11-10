今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月10日（月）〜11月16日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月10日（月）〜11月16日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は自分に対して甘くなることが多いかも。ダラダラしたり、夜ふかしをして健康を損なわないように気をつけましょう。ライバルを意識して努力するなど、自分の意識が高くなる工夫をすると◎ 恋愛は、何か疑問が浮かんだときに結論を急ぎすぎないようにしましょう。相手とじっくり話をしてみると良いかも。
★ワンポイントアドバイス★
自分とは違うタイプの人と接すると、いろいろ学べることがありそう。相手の良い面を探してみると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は自分に対して甘くなることが多いかも。ダラダラしたり、夜ふかしをして健康を損なわないように気をつけましょう。ライバルを意識して努力するなど、自分の意識が高くなる工夫をすると◎ 恋愛は、何か疑問が浮かんだときに結論を急ぎすぎないようにしましょう。相手とじっくり話をしてみると良いかも。
自分とは違うタイプの人と接すると、いろいろ学べることがありそう。相手の良い面を探してみると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/