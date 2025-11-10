ドル円理論価格 1ドル＝152.55円（前日比-0.96円） ドル円理論価格 1ドル＝152.55円（前日比-0.96円）

ドル円理論価格 1ドル＝152.55円（前日比-0.96円）



割高ゾーン：153.21より上

現値：153.74

割安ゾーン：151.88より下



過去5営業日の理論価格

2025/11/07 153.51

2025/11/06 153.00

2025/11/05 153.99

2025/11/04 154.66

2025/11/03 154.69



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

