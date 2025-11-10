DF藤田明日翔(川崎F U-18)が欧州王者に奮闘!! 10人劣勢も最少失点で逃げ切り「各々が勝ちたい気持ちを前面にだしていた」
[11.9 U-17W杯GL第3節 日本 2-1 ポルトガル ドーハ]
経験を財産に、勇気を武器に、3バック中央を担ったDF藤田明日翔(川崎F U-18)は欧州王者を相手に戦い抜いてみせた。
11月9日、U-17日本代表はU-17ワールドカップのグループステージ最終節を迎えていた。相手はU-17ポルトガル代表。今年開催されたUEFA U-17選手権の王者である。
日本とは今年9月に行われたリモージュ国際大会で対戦済みで、藤田も明確なイメージを持っての試合だったと振り返る。
「(ポルトガルのFW)9番とかもスタッフが分析してくれていたんで、それをそのまま出すだけだったんで、しっかり抑えられたのは良かったです」
前日練習でもピッチの上で映像を確認しながら、相手FWの動きを想定した守備対応のトレーニングを行っており、その成果をしっかり発揮した形となった。
また試合展開自体が「9月にやったときと同じ展開」と言うように、日本が先行して相手の猛追を受ける中で、守備陣が粘って逃げ切るという流れになったことも、ポジティブな要素だったと言う。
MF長南開史(柏U-18)がレッドカードを受けて退場するという緊急事態についても「ビックリは多少した」と言いつつ、「やれることをやれば守れると感じていた。各々が勝ちたい気持ちを前面にだしていたので、体を張って守備もできていた」と胸を張った。
ただ、DFらしく「課題はいっぱいある。前半のロングボール対応とかもちょっと悪かったと思うので、すぐに修正したい」と細部の見直しをしたいことも強調し、「これだけで終わらずに、これからも続くので、ちゃんと意識してやっていきたい」と、早くもノックアウトステージへ気持ちも切り替えていた。
今回のU-17代表はアジア最終予選を兼ねるAFC U17アジアカップでは全試合で失点するなど守備面に課題を残してきたチームだったが、「最近はずっと失点が少ない」と藤田が言うように、着実な進歩を遂げている。よりタフな試合が続くであろう次戦も、その成長を証明する戦いが続くことになる。
(取材・文 川端暁彦)
