セントケアがカイ気配、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せ

セントケア・ホールディング<2374.T>がカイ気配スタート。同社は前週末７日の取引終了後、創業家の資産管理会社の子会社がセントケアに対し、非公開化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の一環で、ＴＯＢ価格は１株１２２０円。セントケアの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せをしている。



買付予定数の下限は４５６万７８００株で、上限は設定しない。買付期間は１０日から１２月２２日まで。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経てセントケアは上場廃止となる見通し。セントケアはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募の推奨を行った。東京証券取引所は７日、セントケアを監理銘柄（確認中）に指定している。



出所：MINKABU PRESS