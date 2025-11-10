櫻坂46『そこ曲がったら、櫻坂？』Blu-ray第3弾発売決定！メンバーにフォーカスした計5タイトル
櫻坂46の冠バラエティ番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）のBlu-ray第3弾5タイトルが12月10日にリリースされることが決定した。
■未公開シーン、副音声オーディオコメンタリーも収録
第3弾は、視聴者から大好評だった放送回を中心にメンバーにフォーカスされたタイトルで構成されており、大園玲編・守屋麗奈編・的野美青編・山下瞳月編・卒業生編の計5タイトルとなる。
ファンにとっては懐かしい2021年の企画から、2023年に加わった三期生の活躍、そして2025年にオンエアされた企画まで、メンバーの個性を様々な企画から堪能できる作品となっている。本編に加え、未公開シーンやメンバーによる副音声オーディオコメンタリーも収録される。
櫻坂46は、10月29日にリリースした13thシングル「Unhappy birthday構文」が、各所で大きな話題を呼び、2025年を代表するシングルとなった。また、2026年4月には、国立競技場での『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を控えている。
メイン写真：『そこ曲がったら、櫻坂？ 大園玲編』ジャケット写真
■リリース情報
2025.12.10 ON SALE
Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 大園玲編』
2025.12.10 ON SALE
Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 守屋麗奈編』
2025.12.10 ON SALE
Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 的野美青編』
2025.12.10 ON SALE
Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 山下瞳月編』
2025.12.10 ON SALE
Blu-ray『そこ曲がったら、櫻坂？ 卒業生編』
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com/