ETF売買動向＝10日寄り付き、日経レバの売買代金は186億円と低調 ETF売買動向＝10日寄り付き、日経レバの売買代金は186億円と低調

10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比17.0％減の449億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.4％減の313億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 小売 <1630> 、グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2855> 、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ ＥＴＦ <360A> 、上場日本高配当 <1698> など19銘柄が新高値。東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が4.31％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.20％高と大幅な上昇。



日経平均株価が353円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金186億5200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均312億1000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が20億100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億1000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が17億8000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

