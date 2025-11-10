決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ヨネックス、アンジェス、モダリス (11月7日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月6日から7日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<5729> 日精鉱 東Ｓ -21.49 11/ 7 上期 439.12
<3842> ネクスジェン 東Ｓ -16.24 11/ 7 上期 79.05
<5871> ＳＯＬＩＺＥ 東Ｓ -15.24 11/ 7 3Q 赤転
<6666> リバーエレク 東Ｓ -14.95 11/ 7 上期 赤拡
<6138> ダイジェト 東Ｓ -12.94 11/ 7 上期 530.00
<7906> ヨネックス 東Ｓ -12.29 11/ 7 上期 11.64
<5287> イトヨーギョ 東Ｓ -9.91 11/ 7 上期 114.58
<5867> エスネット 東Ｇ -9.60 11/ 7 3Q 20.00
<6208> 石川製 東Ｓ -8.88 11/ 7 上期 36.89
<6246> Ｔスマート 東Ｓ -8.73 11/ 7 上期 60.85
<6492> 岡野バ 東Ｓ -8.16 11/ 7 本決算 －
<8844> コスモスイニ 東Ｓ -7.72 11/ 7 上期 14.85
<4563> アンジェス 東Ｇ -7.50 11/ 7 3Q 赤縮
<6228> ＪＥＴ 東Ｓ -7.44 11/ 7 3Q 赤転
<9441> ベルパーク 東Ｓ -7.38 11/ 7 3Q 25.47
<2418> ツカダＧＨＤ 東Ｓ -7.00 11/ 7 3Q -24.00
<6022> 赤阪鉄 東Ｓ -6.78 11/ 7 上期 450.00
<5542> 報国マテリア 東Ｓ -6.70 11/ 7 3Q 10.66
<3798> ＵＬＳグルプ 東Ｓ -6.37 11/ 7 上期 6.40
<3773> ＡＭＩ 東Ｇ -5.86 11/ 7 上期 -27.89
<3945> スパバッグ 東Ｓ -5.57 11/ 7 上期 -13.08
<6286> 静甲 東Ｓ -5.50 11/ 7 上期 16.71
<2926> 篠崎屋 東Ｓ -5.45 11/ 7 本決算 －
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ -5.36 11/ 7 上期 8.98
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ -5.14 11/ 7 本決算 5.19
<4409> 東邦化 東Ｓ -5.11 11/ 7 上期 -14.16
<4635> 東インキ 東Ｓ -5.07 11/ 7 上期 314.83
<3271> グローバル社 東Ｓ -4.99 11/ 7 1Q -87.25
<4783> ＮＣＤ 東Ｓ -4.63 11/ 7 上期 -24.75
<7305> 新家工 東Ｓ -4.55 11/ 7 上期 14.30
<7791> ドリムベッド 東Ｓ -4.40 11/ 7 上期 19.42
<5958> 三洋工 東Ｓ -4.27 11/ 7 上期 -25.56
<4970> 東洋合成 東Ｓ -4.09 11/ 7 上期 -59.66
<9074> 日石輸 東Ｓ -3.99 11/ 7 上期 125.83
<2344> 平安レイ 東Ｓ -3.83 11/ 7 上期 -3.28
<1905> テノックス 東Ｓ -3.72 11/ 7 上期 -7.92
<4263> サスメド 東Ｇ -3.62 11/ 7 1Q 赤縮
<7987> ナカバヤシ 東Ｓ -3.58 11/ 7 上期 106.15
<6907> ジオマテック 東Ｓ -3.55 11/ 7 上期 189.42
<6181> タメニー 東Ｇ -3.48 11/ 7 上期 赤拡
<7079> ＷＤＢココ 東Ｇ -3.11 11/ 7 上期 -40.03
<5283> 高見沢 東Ｓ -3.10 11/ 7 1Q -54.35
<5380> 新東 東Ｓ -3.05 11/ 7 1Q 赤転
<9130> 共栄タ 東Ｓ -2.90 11/ 7 上期 -28.04
<6982> リード 東Ｓ -2.79 11/ 7 上期 赤拡
<4883> モダリス 東Ｇ -2.74 11/ 7 3Q 赤拡
<8365> 富山銀 東Ｓ -2.61 11/ 7 上期 28.35
<4350> メディシス 東Ｓ -2.60 11/ 7 上期 19.12
<1450> タナケン 東Ｓ -2.58 11/ 7 上期 -16.18
<8537> 大光銀 東Ｓ -2.42 11/ 7 上期 -10.64
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース