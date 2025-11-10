―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月6日から7日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<5729> 日精鉱 　　　　東Ｓ 　 -21.49 　 11/ 7　　上期　　　439.12
<3842> ネクスジェン 　東Ｓ 　 -16.24 　 11/ 7　　上期　　　 79.05
<5871> ＳＯＬＩＺＥ 　東Ｓ 　 -15.24 　 11/ 7　　　3Q　　　　赤転
<6666> リバーエレク 　東Ｓ 　 -14.95 　 11/ 7　　上期　　　　赤拡
<6138> ダイジェト 　　東Ｓ 　 -12.94 　 11/ 7　　上期　　　530.00

<7906> ヨネックス 　　東Ｓ 　 -12.29 　 11/ 7　　上期　　　 11.64
<5287> イトヨーギョ 　東Ｓ　　 -9.91 　 11/ 7　　上期　　　114.58
<5867> エスネット 　　東Ｇ　　 -9.60 　 11/ 7　　　3Q　　　 20.00
<6208> 石川製 　　　　東Ｓ　　 -8.88 　 11/ 7　　上期　　　 36.89
<6246> Ｔスマート 　　東Ｓ　　 -8.73 　 11/ 7　　上期　　　 60.85

<6492> 岡野バ 　　　　東Ｓ　　 -8.16 　 11/ 7　本決算　　　　　－
<8844> コスモスイニ 　東Ｓ　　 -7.72 　 11/ 7　　上期　　　 14.85
<4563> アンジェス 　　東Ｇ　　 -7.50 　 11/ 7　　　3Q　　　　赤縮
<6228> ＪＥＴ 　　　　東Ｓ　　 -7.44 　 11/ 7　　　3Q　　　　赤転
<9441> ベルパーク 　　東Ｓ　　 -7.38 　 11/ 7　　　3Q　　　 25.47

<2418> ツカダＧＨＤ 　東Ｓ　　 -7.00 　 11/ 7　　　3Q　　　-24.00
<6022> 赤阪鉄 　　　　東Ｓ　　 -6.78 　 11/ 7　　上期　　　450.00
<5542> 報国マテリア 　東Ｓ　　 -6.70 　 11/ 7　　　3Q　　　 10.66
<3798> ＵＬＳグルプ 　東Ｓ　　 -6.37 　 11/ 7　　上期　　　　6.40
<3773> ＡＭＩ 　　　　東Ｇ　　 -5.86 　 11/ 7　　上期　　　-27.89

<3945> スパバッグ 　　東Ｓ　　 -5.57 　 11/ 7　　上期　　　-13.08
<6286> 静甲 　　　　　東Ｓ　　 -5.50 　 11/ 7　　上期　　　 16.71
<2926> 篠崎屋 　　　　東Ｓ　　 -5.45 　 11/ 7　本決算　　　　　－
<6777> ｓａｎｔｅｃ 　東Ｓ　　 -5.36 　 11/ 7　　上期　　　　8.98
<4320> ＣＥＨＤ 　　　東Ｓ　　 -5.14 　 11/ 7　本決算　　　　5.19

<4409> 東邦化 　　　　東Ｓ　　 -5.11 　 11/ 7　　上期　　　-14.16
<4635> 東インキ 　　　東Ｓ　　 -5.07 　 11/ 7　　上期　　　314.83
<3271> グローバル社 　東Ｓ　　 -4.99 　 11/ 7　　　1Q　　　-87.25
<4783> ＮＣＤ 　　　　東Ｓ　　 -4.63 　 11/ 7　　上期　　　-24.75
<7305> 新家工 　　　　東Ｓ　　 -4.55 　 11/ 7　　上期　　　 14.30

<7791> ドリムベッド 　東Ｓ　　 -4.40 　 11/ 7　　上期　　　 19.42
<5958> 三洋工 　　　　東Ｓ　　 -4.27 　 11/ 7　　上期　　　-25.56
<4970> 東洋合成 　　　東Ｓ　　 -4.09 　 11/ 7　　上期　　　-59.66
<9074> 日石輸 　　　　東Ｓ　　 -3.99 　 11/ 7　　上期　　　125.83
<2344> 平安レイ 　　　東Ｓ　　 -3.83 　 11/ 7　　上期　　　 -3.28

<1905> テノックス 　　東Ｓ　　 -3.72 　 11/ 7　　上期　　　 -7.92
<4263> サスメド 　　　東Ｇ　　 -3.62 　 11/ 7　　　1Q　　　　赤縮
<7987> ナカバヤシ 　　東Ｓ　　 -3.58 　 11/ 7　　上期　　　106.15
<6907> ジオマテック 　東Ｓ　　 -3.55 　 11/ 7　　上期　　　189.42
<6181> タメニー 　　　東Ｇ　　 -3.48 　 11/ 7　　上期　　　　赤拡

<7079> ＷＤＢココ 　　東Ｇ　　 -3.11 　 11/ 7　　上期　　　-40.03
<5283> 高見沢 　　　　東Ｓ　　 -3.10 　 11/ 7　　　1Q　　　-54.35
<5380> 新東 　　　　　東Ｓ　　 -3.05 　 11/ 7　　　1Q　　　　赤転
<9130> 共栄タ 　　　　東Ｓ　　 -2.90 　 11/ 7　　上期　　　-28.04
<6982> リード 　　　　東Ｓ　　 -2.79 　 11/ 7　　上期　　　　赤拡

<4883> モダリス 　　　東Ｇ　　 -2.74 　 11/ 7　　　3Q　　　　赤拡
<8365> 富山銀 　　　　東Ｓ　　 -2.61 　 11/ 7　　上期　　　 28.35
<4350> メディシス 　　東Ｓ　　 -2.60 　 11/ 7　　上期　　　 19.12
<1450> タナケン 　　　東Ｓ　　 -2.58 　 11/ 7　　上期　　　-16.18
<8537> 大光銀 　　　　東Ｓ　　 -2.42 　 11/ 7　　上期　　　-10.64

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース