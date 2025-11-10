―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月6日から7日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<8789> フィンテック 　東Ｓ 　 +22.73 　 11/ 7　本決算　　　 23.38
<3997> Ｔワークス 　　東Ｓ 　 +17.82 　 11/ 7　　　3Q　　　　黒転
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 　　東Ｓ 　 +17.06 　 11/ 7　　上期　　　　黒転
<2903> シノブフズ 　　東Ｓ 　 +12.35 　 11/ 7　　上期　　　 10.89
<9562> ビジコーチ 　　東Ｇ 　 +10.31 　 11/ 7　本決算　　　 68.54

<4286> ＣＬＨＤ 　　　東Ｓ　　 +8.05 　 11/ 7　　　3Q　　　475.49
<6662> ユビテック 　　東Ｓ　　 +7.79 　 11/ 7　　　1Q　　　　黒転
<3123> サイボー 　　　東Ｓ　　 +7.19 　 11/ 7　　上期　　　　1.82
<4588> オンコリス 　　東Ｇ　　 +7.08 　 11/ 7　　　3Q　　　　赤拡
<6378> 木村化 　　　　東Ｓ　　 +6.59 　 11/ 7　　上期　　　-20.41

<5268> 旭コン 　　　　東Ｓ　　 +6.24 　 11/ 7　　上期　　　-70.47
<9063> 岡県運送 　　　東Ｓ　　 +6.23 　 11/ 7　　上期　　　 56.42
<9763> 丸建リース 　　東Ｓ　　 +5.83 　 11/ 7　　上期　　　 45.27
<1867> 植木組 　　　　東Ｓ　　 +5.13 　 11/ 7　　上期　　　 65.89
<9867> ソレキア 　　　東Ｓ　　 +5.06 　 11/ 7　　上期　　　 60.83

<6046> リンクバル 　　東Ｇ　　 +4.80 　 11/ 7　本決算　　　　黒転
<7192> 日本モゲジＳ 　東Ｓ　　 +4.69 　 11/ 7　　上期　　　 18.47
<7792> コラントッテ 　東Ｇ　　 +4.63 　 11/ 7　本決算　　　　4.00
<7722> 国際計測 　　　東Ｓ　　 +4.56 　 11/ 7　　上期　　　614.47
<5816> オーナンバ 　　東Ｓ　　 +4.52 　 11/ 7　　　3Q　　　 16.74

<9685> ＫＹＣＯＭ 　　東Ｓ　　 +4.44 　 11/ 7　　上期　　　　2.43
<6803> ティアック 　　東Ｓ　　 +4.35 　 11/ 7　　上期　　　　赤縮
<4769> ＩＣ 　　　　　東Ｓ　　 +4.12 　 11/ 7　本決算　　　　3.80
<4284> ソルクシーズ 　東Ｓ　　 +3.94 　 11/ 7　　　3Q　　　 78.18
<7932> ニッピ 　　　　東Ｓ　　 +3.82 　 11/ 7　　上期　　　 37.65

<7898> ウッドワン 　　東Ｓ　　 +3.81 　 11/ 7　　上期　　　122.59
<6647> 森尾電 　　　　東Ｓ　　 +3.64 　 11/ 7　　上期　　　-15.32
<151A> ダイブ 　　　　東Ｇ　　 +3.16 　 11/ 7　　　1Q　　　　7.99
<7412> アトム 　　　　東Ｓ　　 +3.08 　 11/ 7　　上期　　　　赤縮
<3768> リスモン 　　　東Ｓ　　 +2.58 　 11/ 7　　上期　　　 51.64

<2666> オートＷ 　　　東Ｓ　　 +2.56 　 11/ 7　　上期　　　 50.86
<9421> エヌジェイ 　　東Ｓ　　 +2.52 　 11/ 7　　　1Q　　　　黒転
<6836> ぷらっと 　　　東Ｓ　　 +2.23 　 11/ 7　　上期　　　　　－
<4169> エネチェンジ 　東Ｇ　　 +2.22 　 11/ 7　　上期　　　　　－
<3766> システムズＤ 　東Ｓ　　 +2.20 　 11/ 7　　上期　　　 44.83

<2702> マクドナルド 　東Ｓ　　 +2.16 　 11/ 7　　　3Q　　　 12.61
<4475> ＨＥＮＮＧＥ 　東Ｇ　　 +2.00 　 11/ 7　本決算　　　 11.81
<4572> カルナバイオ 　東Ｇ　　 +1.98 　 11/ 7　　　3Q　　　　赤拡
<3435> サンコテクノ 　東Ｓ　　 +1.90 　 11/ 7　　上期　　　 10.00
<2349> エヌアイデイ 　東Ｓ　　 +1.82 　 11/ 7　　上期　　　 -8.75

<1828> 田辺工業 　　　東Ｓ　　 +1.76 　 11/ 7　　上期　　　 10.84
<5945> 天竜製鋸 　　　東Ｓ　　 +1.71 　 11/ 7　　上期　　　 27.60
<6327> 北川精機 　　　東Ｓ　　 +1.44 　 11/ 7　　　1Q　　　　黒転
<1382> ホーブ 　　　　東Ｓ　　 +1.41 　 11/ 7　　　1Q　　　　赤拡
<9171> 栗林船 　　　　東Ｓ　　 +1.33 　 11/ 7　　上期　　　 12.80

<3375> ＺＯＡ 　　　　東Ｓ　　 +1.29 　 11/ 7　　上期　　　 26.04
<3583> オーベクス 　　東Ｓ　　 +1.24 　 11/ 7　　上期　　　-22.74
<4094> 日化産 　　　　東Ｓ　　 +1.22 　 11/ 7　　上期　　　 -1.20
<7963> 興研 　　　　　東Ｓ　　 +1.19 　 11/ 7　　　3Q　　　　8.67
<2376> サイネックス 　東Ｓ　　 +1.17 　 11/ 7　　上期　　　　赤転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース