決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ＨＥＮＮＧＥ、マクドナルド、ぷらっと (11月7日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月6日から7日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<8789> フィンテック 東Ｓ +22.73 11/ 7 本決算 23.38
<3997> Ｔワークス 東Ｓ +17.82 11/ 7 3Q 黒転
<3422> Ｊ－ＭＡＸ 東Ｓ +17.06 11/ 7 上期 黒転
<2903> シノブフズ 東Ｓ +12.35 11/ 7 上期 10.89
<9562> ビジコーチ 東Ｇ +10.31 11/ 7 本決算 68.54
<4286> ＣＬＨＤ 東Ｓ +8.05 11/ 7 3Q 475.49
<6662> ユビテック 東Ｓ +7.79 11/ 7 1Q 黒転
<3123> サイボー 東Ｓ +7.19 11/ 7 上期 1.82
<4588> オンコリス 東Ｇ +7.08 11/ 7 3Q 赤拡
<6378> 木村化 東Ｓ +6.59 11/ 7 上期 -20.41
<5268> 旭コン 東Ｓ +6.24 11/ 7 上期 -70.47
<9063> 岡県運送 東Ｓ +6.23 11/ 7 上期 56.42
<9763> 丸建リース 東Ｓ +5.83 11/ 7 上期 45.27
<1867> 植木組 東Ｓ +5.13 11/ 7 上期 65.89
<9867> ソレキア 東Ｓ +5.06 11/ 7 上期 60.83
<6046> リンクバル 東Ｇ +4.80 11/ 7 本決算 黒転
<7192> 日本モゲジＳ 東Ｓ +4.69 11/ 7 上期 18.47
<7792> コラントッテ 東Ｇ +4.63 11/ 7 本決算 4.00
<7722> 国際計測 東Ｓ +4.56 11/ 7 上期 614.47
<5816> オーナンバ 東Ｓ +4.52 11/ 7 3Q 16.74
<9685> ＫＹＣＯＭ 東Ｓ +4.44 11/ 7 上期 2.43
<6803> ティアック 東Ｓ +4.35 11/ 7 上期 赤縮
<4769> ＩＣ 東Ｓ +4.12 11/ 7 本決算 3.80
<4284> ソルクシーズ 東Ｓ +3.94 11/ 7 3Q 78.18
<7932> ニッピ 東Ｓ +3.82 11/ 7 上期 37.65
<7898> ウッドワン 東Ｓ +3.81 11/ 7 上期 122.59
<6647> 森尾電 東Ｓ +3.64 11/ 7 上期 -15.32
<151A> ダイブ 東Ｇ +3.16 11/ 7 1Q 7.99
<7412> アトム 東Ｓ +3.08 11/ 7 上期 赤縮
<3768> リスモン 東Ｓ +2.58 11/ 7 上期 51.64
<2666> オートＷ 東Ｓ +2.56 11/ 7 上期 50.86
<9421> エヌジェイ 東Ｓ +2.52 11/ 7 1Q 黒転
<6836> ぷらっと 東Ｓ +2.23 11/ 7 上期 －
<4169> エネチェンジ 東Ｇ +2.22 11/ 7 上期 －
<3766> システムズＤ 東Ｓ +2.20 11/ 7 上期 44.83
<2702> マクドナルド 東Ｓ +2.16 11/ 7 3Q 12.61
<4475> ＨＥＮＮＧＥ 東Ｇ +2.00 11/ 7 本決算 11.81
<4572> カルナバイオ 東Ｇ +1.98 11/ 7 3Q 赤拡
<3435> サンコテクノ 東Ｓ +1.90 11/ 7 上期 10.00
<2349> エヌアイデイ 東Ｓ +1.82 11/ 7 上期 -8.75
<1828> 田辺工業 東Ｓ +1.76 11/ 7 上期 10.84
<5945> 天竜製鋸 東Ｓ +1.71 11/ 7 上期 27.60
<6327> 北川精機 東Ｓ +1.44 11/ 7 1Q 黒転
<1382> ホーブ 東Ｓ +1.41 11/ 7 1Q 赤拡
<9171> 栗林船 東Ｓ +1.33 11/ 7 上期 12.80
<3375> ＺＯＡ 東Ｓ +1.29 11/ 7 上期 26.04
<3583> オーベクス 東Ｓ +1.24 11/ 7 上期 -22.74
<4094> 日化産 東Ｓ +1.22 11/ 7 上期 -1.20
<7963> 興研 東Ｓ +1.19 11/ 7 3Q 8.67
<2376> サイネックス 東Ｓ +1.17 11/ 7 上期 赤転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース