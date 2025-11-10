―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月6日から7日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8061> 西華産 　　　　東Ｐ 　 -11.61 　 11/ 7　　上期　　　-11.86
<6277> ホソミクロン 　東Ｐ 　 -10.54 　 11/ 7　本決算　　　 -4.08
<1429> 日本アクア 　　東Ｐ　　 -9.76 　 11/ 7　　　3Q　　　 13.24
<6460> セガサミー 　　東Ｐ　　 -8.00 　 11/ 7　　上期　　　-67.30
<7613> シークス 　　　東Ｐ　　 -7.95 　 11/ 7　　　3Q　　　 17.90

<7745> Ａ＆Ｄホロン 　東Ｐ　　 -7.14 　 11/ 7　　上期　　　　4.59
<2533> オエノンＨＤ 　東Ｐ　　 -6.70 　 11/ 7　　　3Q　　　 49.81
<6465> ホシザキ 　　　東Ｐ　　 -6.41 　 11/ 7　　　3Q　　　　4.10
<6645> オムロン 　　　東Ｐ　　 -6.24 　 11/ 7　　上期　　　　黒転
<5727> 邦チタ 　　　　東Ｐ　　 -5.80 　 11/ 7　　上期　　　-30.69

<8091> ニチモウ 　　　東Ｐ　　 -4.91 　 11/ 7　　上期　　　 25.56
<6140> 旭ダイヤ 　　　東Ｐ　　 -4.90 　 11/ 7　　上期　　　-15.79
<5830> いよぎんＨＤ 　東Ｐ　　 -4.70 　 11/ 7　　上期　　　 28.62
<7011> 三菱重 　　　　東Ｐ　　 -4.68 　 11/ 7　　上期　　　 15.30
<2815> アリアケ 　　　東Ｐ　　 -4.65 　 11/ 7　　上期　　　 70.28

<3926> オープンドア 　東Ｐ　　 -4.44 　 11/ 7　　上期　　　　赤拡
<5803> フジクラ 　　　東Ｐ　　 -4.34 　 11/ 7　　上期　　　 75.68
<7966> リンテック 　　東Ｐ　　 -4.20 　 11/ 7　　上期　　　-12.47
<6340> 渋谷工 　　　　東Ｐ　　 -4.14 　 11/ 7　　　1Q　　　-53.18
<4687> ＴＤＣソフト 　東Ｐ　　 -4.05 　 11/ 7　　上期　　　 12.86

<5715> 古河機金 　　　東Ｐ　　 -3.99 　 11/ 7　　上期　　　 83.69
<6282> オイレス 　　　東Ｐ　　 -3.95 　 11/ 7　　上期　　　-15.26
<8364> 清水銀 　　　　東Ｐ　　 -3.90 　 11/ 7　　上期　　　 35.91
<9302> 三井倉ＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.72 　 11/ 7　　上期　　　 21.01
<4975> ＪＣＵ 　　　　東Ｐ　　 -3.55 　 11/ 7　　上期　　　 15.99

<1882> 東亜道 　　　　東Ｐ　　 -3.54 　 11/ 7　　上期　　　 71.96
<3393> スタティアＨ 　東Ｐ　　 -3.40 　 11/ 7　　上期　　　　6.43
<8361> 大垣共立 　　　東Ｐ　　 -3.32 　 11/ 7　　上期　　　 85.47
<1720> 東急建設 　　　東Ｐ　　 -3.29 　 11/ 7　　上期　　　　黒転
<2429> ワールドＨＤ 　東Ｐ　　 -3.11 　 11/ 7　　　3Q　　　 75.73

<6507> シンフォニア 　東Ｐ　　 -3.11 　 11/ 7　　上期　　　　5.60
<1719> 安藤ハザマ 　　東Ｐ　　 -2.87 　 11/ 7　　上期　　　 19.52
<8359> 八十二 　　　　東Ｐ　　 -2.77 　 11/ 7　　上期　　　 57.01
<4680> ラウンドワン 　東Ｐ　　 -2.70 　 11/ 7　　上期　　　　8.70
<6965> ホトニクス 　　東Ｐ　　 -2.62 　 11/ 7　本決算　　　　7.44

<7994> オカムラ 　　　東Ｐ　　 -2.61 　 11/ 7　　上期　　　 -5.62
<3765> ガンホー 　　　東Ｐ　　 -2.59 　 11/ 7　　　3Q　　　-59.60
<7184> 富山第一銀 　　東Ｐ　　 -2.43 　 11/ 7　　上期　　　-32.07
<9305> ヤマタネ 　　　東Ｐ　　 -2.35 　 11/ 7　　上期　　　154.55
<7327> 第四北越ＦＧ 　東Ｐ　　 -2.30 　 11/ 7　　上期　　　 56.86

<6395> タダノ 　　　　東Ｐ　　 -2.19 　 11/ 7　　　3Q　　　-54.15
<6804> ホシデン 　　　東Ｐ　　 -2.17 　 11/ 7　　上期　　　 51.23
<9273> コーア商ＨＤ 　東Ｐ　　 -2.12 　 11/ 7　　　1Q　　　 11.67
<6050> イーガーディ 　東Ｐ　　 -2.10 　 11/ 7　本決算　　　　6.47
<9048> 名鉄 　　　　　東Ｐ　　 -1.99 　 11/ 7　　上期　　　-32.01

<5602> 栗本鉄 　　　　東Ｐ　　 -1.96 　 11/ 7　　上期　　　　3.79
<8566> リコーリース 　東Ｐ　　 -1.94 　 11/ 7　　上期　　　 -2.02
<7267> ホンダ 　　　　東Ｐ　　 -1.89 　 11/ 7　　上期　　　-28.91
<3861> 王子ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -1.87 　 11/ 7　　上期　　　-77.68
<7955> クリナップ 　　東Ｐ　　 -1.78 　 11/ 7　　上期　　　169.97

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

