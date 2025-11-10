決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三菱重、フジクラ、ホンダ (11月7日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月6日から7日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<8061> 西華産 東Ｐ -11.61 11/ 7 上期 -11.86
<6277> ホソミクロン 東Ｐ -10.54 11/ 7 本決算 -4.08
<1429> 日本アクア 東Ｐ -9.76 11/ 7 3Q 13.24
<6460> セガサミー 東Ｐ -8.00 11/ 7 上期 -67.30
<7613> シークス 東Ｐ -7.95 11/ 7 3Q 17.90
<7745> Ａ＆Ｄホロン 東Ｐ -7.14 11/ 7 上期 4.59
<2533> オエノンＨＤ 東Ｐ -6.70 11/ 7 3Q 49.81
<6465> ホシザキ 東Ｐ -6.41 11/ 7 3Q 4.10
<6645> オムロン 東Ｐ -6.24 11/ 7 上期 黒転
<5727> 邦チタ 東Ｐ -5.80 11/ 7 上期 -30.69
<8091> ニチモウ 東Ｐ -4.91 11/ 7 上期 25.56
<6140> 旭ダイヤ 東Ｐ -4.90 11/ 7 上期 -15.79
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ -4.70 11/ 7 上期 28.62
<7011> 三菱重 東Ｐ -4.68 11/ 7 上期 15.30
<2815> アリアケ 東Ｐ -4.65 11/ 7 上期 70.28
<3926> オープンドア 東Ｐ -4.44 11/ 7 上期 赤拡
<5803> フジクラ 東Ｐ -4.34 11/ 7 上期 75.68
<7966> リンテック 東Ｐ -4.20 11/ 7 上期 -12.47
<6340> 渋谷工 東Ｐ -4.14 11/ 7 1Q -53.18
<4687> ＴＤＣソフト 東Ｐ -4.05 11/ 7 上期 12.86
<5715> 古河機金 東Ｐ -3.99 11/ 7 上期 83.69
<6282> オイレス 東Ｐ -3.95 11/ 7 上期 -15.26
<8364> 清水銀 東Ｐ -3.90 11/ 7 上期 35.91
<9302> 三井倉ＨＤ 東Ｐ -3.72 11/ 7 上期 21.01
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ -3.55 11/ 7 上期 15.99
<1882> 東亜道 東Ｐ -3.54 11/ 7 上期 71.96
<3393> スタティアＨ 東Ｐ -3.40 11/ 7 上期 6.43
<8361> 大垣共立 東Ｐ -3.32 11/ 7 上期 85.47
<1720> 東急建設 東Ｐ -3.29 11/ 7 上期 黒転
<2429> ワールドＨＤ 東Ｐ -3.11 11/ 7 3Q 75.73
<6507> シンフォニア 東Ｐ -3.11 11/ 7 上期 5.60
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ -2.87 11/ 7 上期 19.52
<8359> 八十二 東Ｐ -2.77 11/ 7 上期 57.01
<4680> ラウンドワン 東Ｐ -2.70 11/ 7 上期 8.70
<6965> ホトニクス 東Ｐ -2.62 11/ 7 本決算 7.44
<7994> オカムラ 東Ｐ -2.61 11/ 7 上期 -5.62
<3765> ガンホー 東Ｐ -2.59 11/ 7 3Q -59.60
<7184> 富山第一銀 東Ｐ -2.43 11/ 7 上期 -32.07
<9305> ヤマタネ 東Ｐ -2.35 11/ 7 上期 154.55
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ -2.30 11/ 7 上期 56.86
<6395> タダノ 東Ｐ -2.19 11/ 7 3Q -54.15
<6804> ホシデン 東Ｐ -2.17 11/ 7 上期 51.23
<9273> コーア商ＨＤ 東Ｐ -2.12 11/ 7 1Q 11.67
<6050> イーガーディ 東Ｐ -2.10 11/ 7 本決算 6.47
<9048> 名鉄 東Ｐ -1.99 11/ 7 上期 -32.01
<5602> 栗本鉄 東Ｐ -1.96 11/ 7 上期 3.79
<8566> リコーリース 東Ｐ -1.94 11/ 7 上期 -2.02
<7267> ホンダ 東Ｐ -1.89 11/ 7 上期 -28.91
<3861> 王子ＨＤ 東Ｐ -1.87 11/ 7 上期 -77.68
<7955> クリナップ 東Ｐ -1.78 11/ 7 上期 169.97
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース