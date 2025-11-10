決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … メルカリ、ＴＯＷＡ、オリンパス (11月7日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月6日から7日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 メルカリ <4385>
26年6月期第1四半期(7-9月)の連結最終利益は前年同期比70.0％増の49.8億円に拡大した。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6315> ＴＯＷＡ 東Ｐ +19.71 11/ 7 上期 -54.22
<7733> オリンパス 東Ｐ +15.47 11/ 7 上期 -34.91
<4385> メルカリ 東Ｐ +13.79 11/ 7 1Q 59.76
<2801> キッコマン 東Ｐ +12.84 11/ 7 上期 -9.09
<8919> カチタス 東Ｐ +12.82 11/ 7 上期 31.97
<4046> 大阪ソーダ 東Ｐ +12.75 11/ 7 上期 24.01
<8881> 日神ＧＨＤ 東Ｐ +12.36 11/ 7 上期 834.88
<3097> 物語コーポ 東Ｐ +12.01 11/ 7 1Q 22.45
<6370> 栗田工 東Ｐ +9.36 11/ 7 上期 14.76
<6652> ＩＤＥＣ 東Ｐ +9.01 11/ 7 上期 98.84
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ +8.54 11/ 7 上期 81.45
<4719> アルファ 東Ｐ +8.49 11/ 7 上期 13.04
<6326> クボタ 東Ｐ +8.17 11/ 7 3Q -20.89
<8022> ミズノ 東Ｐ +7.63 11/ 7 上期 12.50
<8698> マネックスＧ 東Ｐ +7.55 11/ 7 上期 52.79
<1518> 三井松島ＨＤ 東Ｐ +7.40 11/ 7 上期 35.05
<7606> Ｕアローズ 東Ｐ +6.90 11/ 7 上期 -26.17
<3221> ヨシックス 東Ｐ +6.74 11/ 7 上期 14.58
<2395> 新日本科学 東Ｐ +6.69 11/ 7 上期 -11.04
<3040> ソリトン 東Ｐ +6.67 11/ 7 3Q 78.12
<6258> 平田機工 東Ｐ +6.64 11/ 7 上期 85.04
<7701> 島津 東Ｐ +6.46 11/ 7 上期 10.35
<9143> ＳＧＨＤ 東Ｐ +6.08 11/ 7 上期 -1.60
<4828> ビーエンジ 東Ｐ +5.87 11/ 7 上期 39.59
<9616> 共立メンテ 東Ｐ +5.82 11/ 7 上期 6.58
<3289> 東急不ＨＤ 東Ｐ +5.75 11/ 7 上期 55.24
<6089> ウィルＧ 東Ｐ +5.54 11/ 7 上期 79.47
<7943> ニチハ 東Ｐ +5.47 11/ 7 上期 14.40
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ +5.19 11/ 7 上期 24.33
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ +5.14 11/ 7 3Q 155.19
<4208> ＵＢＥ 東Ｐ +5.01 11/ 7 上期 737.91
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ +4.91 11/ 7 上期 41.39
<7752> リコー 東Ｐ +4.76 11/ 7 上期 184.07
<6062> チャームケア 東Ｐ +4.50 11/ 7 1Q 18.88
<4665> ダスキン 東Ｐ +4.32 11/ 7 上期 19.37
<6875> メガチップス 東Ｐ +4.24 11/ 7 上期 -63.46
<9887> 松屋フーズ 東Ｐ +4.15 11/ 7 上期 46.96
<2681> ゲオＨＤ 東Ｐ +4.04 11/ 7 上期 7.13
<7616> コロワイド 東Ｐ +3.98 11/ 7 上期 88.00
<9706> 日本空港ビル 東Ｐ +3.94 11/ 7 上期 0.19
<7421> カッパクリエ 東Ｐ +3.86 11/ 7 上期 48.94
<7721> 東京計器 東Ｐ +3.72 11/ 7 上期 2846.43
<4686> ジャスト 東Ｐ +3.70 11/ 7 上期 25.93
<3774> ＩＩＪ 東Ｐ +3.65 11/ 7 上期 36.28
<9304> 渋沢倉 東Ｐ +3.61 11/ 7 上期 -14.40
<4390> アイピーエス 東Ｐ +3.37 11/ 7 上期 45.72
<8336> 武蔵銀 東Ｐ +3.35 11/ 7 上期 22.70
<5331> ノリタケ 東Ｐ +3.07 11/ 7 上期 -7.68
<1893> 五洋建 東Ｐ +2.82 11/ 7 上期 89.16
<8153> モスフード 東Ｐ +2.59 11/ 7 上期 50.42
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース