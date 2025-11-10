―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月6日から7日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　メルカリ <4385>
　26年6月期第1四半期(7-9月)の連結最終利益は前年同期比70.0％増の49.8億円に拡大した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6315> ＴＯＷＡ 　　　東Ｐ 　 +19.71 　 11/ 7　　上期　　　-54.22
<7733> オリンパス 　　東Ｐ 　 +15.47 　 11/ 7　　上期　　　-34.91
<4385> メルカリ 　　　東Ｐ 　 +13.79 　 11/ 7　　　1Q　　　 59.76
<2801> キッコマン 　　東Ｐ 　 +12.84 　 11/ 7　　上期　　　 -9.09
<8919> カチタス 　　　東Ｐ 　 +12.82 　 11/ 7　　上期　　　 31.97

<4046> 大阪ソーダ 　　東Ｐ 　 +12.75 　 11/ 7　　上期　　　 24.01
<8881> 日神ＧＨＤ 　　東Ｐ 　 +12.36 　 11/ 7　　上期　　　834.88
<3097> 物語コーポ 　　東Ｐ 　 +12.01 　 11/ 7　　　1Q　　　 22.45
<6370> 栗田工 　　　　東Ｐ　　 +9.36 　 11/ 7　　上期　　　 14.76
<6652> ＩＤＥＣ 　　　東Ｐ　　 +9.01 　 11/ 7　　上期　　　 98.84

<5901> 洋缶ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +8.54 　 11/ 7　　上期　　　 81.45
<4719> アルファ 　　　東Ｐ　　 +8.49 　 11/ 7　　上期　　　 13.04
<6326> クボタ 　　　　東Ｐ　　 +8.17 　 11/ 7　　　3Q　　　-20.89
<8022> ミズノ 　　　　東Ｐ　　 +7.63 　 11/ 7　　上期　　　 12.50
<8698> マネックスＧ 　東Ｐ　　 +7.55 　 11/ 7　　上期　　　 52.79

<1518> 三井松島ＨＤ 　東Ｐ　　 +7.40 　 11/ 7　　上期　　　 35.05
<7606> Ｕアローズ 　　東Ｐ　　 +6.90 　 11/ 7　　上期　　　-26.17
<3221> ヨシックス 　　東Ｐ　　 +6.74 　 11/ 7　　上期　　　 14.58
<2395> 新日本科学 　　東Ｐ　　 +6.69 　 11/ 7　　上期　　　-11.04
<3040> ソリトン 　　　東Ｐ　　 +6.67 　 11/ 7　　　3Q　　　 78.12

<6258> 平田機工 　　　東Ｐ　　 +6.64 　 11/ 7　　上期　　　 85.04
<7701> 島津 　　　　　東Ｐ　　 +6.46 　 11/ 7　　上期　　　 10.35
<9143> ＳＧＨＤ 　　　東Ｐ　　 +6.08 　 11/ 7　　上期　　　 -1.60
<4828> ビーエンジ 　　東Ｐ　　 +5.87 　 11/ 7　　上期　　　 39.59
<9616> 共立メンテ 　　東Ｐ　　 +5.82 　 11/ 7　　上期　　　　6.58

<3289> 東急不ＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.75 　 11/ 7　　上期　　　 55.24
<6089> ウィルＧ 　　　東Ｐ　　 +5.54 　 11/ 7　　上期　　　 79.47
<7943> ニチハ 　　　　東Ｐ　　 +5.47 　 11/ 7　　上期　　　 14.40
<6332> 月島ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +5.19 　 11/ 7　　上期　　　 24.33
<3105> 日清紡ＨＤ 　　東Ｐ　　 +5.14 　 11/ 7　　　3Q　　　155.19

<4208> ＵＢＥ 　　　　東Ｐ　　 +5.01 　 11/ 7　　上期　　　737.91
<6134> ＦＵＪＩ 　　　東Ｐ　　 +4.91 　 11/ 7　　上期　　　 41.39
<7752> リコー 　　　　東Ｐ　　 +4.76 　 11/ 7　　上期　　　184.07
<6062> チャームケア 　東Ｐ　　 +4.50 　 11/ 7　　　1Q　　　 18.88
<4665> ダスキン 　　　東Ｐ　　 +4.32 　 11/ 7　　上期　　　 19.37

<6875> メガチップス 　東Ｐ　　 +4.24 　 11/ 7　　上期　　　-63.46
<9887> 松屋フーズ 　　東Ｐ　　 +4.15 　 11/ 7　　上期　　　 46.96
<2681> ゲオＨＤ 　　　東Ｐ　　 +4.04 　 11/ 7　　上期　　　　7.13
<7616> コロワイド 　　東Ｐ　　 +3.98 　 11/ 7　　上期　　　 88.00
<9706> 日本空港ビル 　東Ｐ　　 +3.94 　 11/ 7　　上期　　　　0.19

<7421> カッパクリエ 　東Ｐ　　 +3.86 　 11/ 7　　上期　　　 48.94
<7721> 東京計器 　　　東Ｐ　　 +3.72 　 11/ 7　　上期　　 2846.43
<4686> ジャスト 　　　東Ｐ　　 +3.70 　 11/ 7　　上期　　　 25.93
<3774> ＩＩＪ 　　　　東Ｐ　　 +3.65 　 11/ 7　　上期　　　 36.28
<9304> 渋沢倉 　　　　東Ｐ　　 +3.61 　 11/ 7　　上期　　　-14.40

<4390> アイピーエス 　東Ｐ　　 +3.37 　 11/ 7　　上期　　　 45.72
<8336> 武蔵銀 　　　　東Ｐ　　 +3.35 　 11/ 7　　上期　　　 22.70
<5331> ノリタケ 　　　東Ｐ　　 +3.07 　 11/ 7　　上期　　　 -7.68
<1893> 五洋建 　　　　東Ｐ　　 +2.82 　 11/ 7　　上期　　　 89.16
<8153> モスフード 　　東Ｐ　　 +2.59 　 11/ 7　　上期　　　 50.42

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

