上院の民主党議員の一部は、ホワイトハウスから最終的な重要譲歩が得られれば政府機関の再開に賛成票を投じる意向を示している/Kent Nishimura/Reuters

（CNN）米国史上最長となっている政府機関の閉鎖が続く中、上院の民主党議員の一部はホワイトハウスからの最終的な譲歩が得られれば、政府機関再開に賛成票を投じる意向を示している。情報筋が明らかにした。

浮上している合意案には、政府の資金拠出を1月まで延長するための暫定措置が含まれており、複数の主要機関に十分な資金を提供するためのより大規模なパッケージと結びつけられている。

包括的な法案は、軍関連施設と退役軍人省、議会、農務省に関する三つの通年歳出法案で構成されている。民主党の歳出担当のトップであるパティ・マレー上院議員が提出した概要によると、これには、議員の警備強化と警護のための新たな資金として2億350万ドル（約310億円）、議会警察に8億5200万ドルを充てることなどが盛り込まれている。

合意案には、民主党が求めていた医療保険制度改革法（オバマケア）の補助金の延長は含まれない。ただし、上院で後日この問題に関する採決を行うことが保証される見通しだ。

補助金延長が最終的に成立する保証はない。

情報筋によると、民主党はトランプ大統領が補助金延長に強硬な姿勢を取っていることで、この問題で超党派の合意に達する現実的な可能性が阻まれていることを認識している。そのため、一部の民主党議員は、悪化する政府閉鎖を終わらせるため、単独法案での採決を受け入れる構えを見せている。

政府再開には依然としていくつかの障害が残っており、最大の焦点はトランプ政権によって解雇された連邦職員を復職させるよう求める民主党の要求だという。

情報筋の2人はCNNの取材に対し、閉鎖期間中に行われた連邦政府全体の人員削減の一部が撤回される可能性もあるという。

最終的な交渉が水面下で続いており、採決の時期は未定。共和党上院トップのスーン院内総務は、最初の採決が9日にも行われる可能性を示唆した。