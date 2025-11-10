辻希美、圧巻…杉浦太陽＆希空ら家族勢ぞろいの“手つなぎショット”公開 新著に思いつづる「子育に正解は無い!!」
辻希美（38）が10日までに自身のインスタグラムを更新。夫でタレントの杉浦太陽（44）、長女の希空（17）ら一家が勢ぞろいした“家族”ショットを公開した。
【写真】改めてすごい!!杉浦太陽＆希空らとの家族ショットを公開した辻希美
辻は著書『杉浦家、7人生活スタートです。』（講談社）の発売を報告し、「18年間の気持ち、子ども達からの言葉や写真…杉浦家の事がギュッと詰まった１冊になっています」と伝え、家族とともに撮影した8月に出産した第5子の夢空ちゃんのマタニティショットや家族全員が手をつなぐ仲睦まじいショット公開した。
続けて「子育に正解は無いと私は思います!!なのでこの本が正解ではありません!!だけど、この本を通じて1人でも多くの方に勇気を持って貰えたら嬉しいなと思っています」と思いを記した。
