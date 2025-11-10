アップルは2026年に「M5 Ultra」チップを搭載した「Mac Studio」を投入すると報じられています。

↑M5 Ultraチップ導入の可能性にワクワク（画像提供／momolelouch - stock.adobe.com）。

UltraはMシリーズチップで最上位に相当するモデルですが、いつでも投入されてきたわけではありません。例えば、「M4」チップにUltraは存在せず、Mac Studioの最上位モデルには「M4 Max」が搭載されています。

米ブルームバーグによれば、M5 UltraはMac Studio向けに予定されており、さらに「Mac Pro」のアップデートでも使用される可能性が高いとのこと。

M5 Ultraがいつ登場するかは明言されていませんが、M5 ProおよびMaxチップは2026年初頭、Ultraは2026年6月か9月に登場すると予想されています。

M5 Mac Studioに関する情報はまだ少なく、そのアップデートは内部的な改善が中心となるかもしれません。アップルは2種類の新型ディスプレイを開発中とも噂されており、そのうち少なくとも1つはMac Studioと同時に発売される可能性もあります。

Source: MacRumors

