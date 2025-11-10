テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題を追及し、１月に死亡した元県議の竹内英明氏の名誉を傷つけたとして、兵庫県警が９日に名誉毀損の疑いで政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）を逮捕したことを報じた。

立花容疑者は、竹内氏に犯罪の嫌疑が掛けられていると繰り返し発信し、竹内氏の妻が内容は虚偽だと刑事告訴していた。

コメンテーターを務める俳優の石原良純は、今回の逮捕を受け「この立花容疑者のやってきたことというのが、僕らにとってすごく異質なことであって。選挙戦の中で…それも大ネガティブキャンペーンってあんまりなかったんですね。そこから日本の選挙の景色って変わったなと思っていて。そのやり方の中で彼一流のアピール方法であって」と指摘した。

さらに、立花容疑者が今後、名誉毀損を認めても「まぁ彼にとっては何のことはないんですよね、多分。それもひとつ殉教者となるっていうか、ヒーローとなる、というか…だから発信をし続けますよね、彼は。それを受け取る側は、この件だけではなくて、ＳＮＳ、メディア…いろんな様々なところで情報が飛び交った中で…普通、僕らが常識的に考えて、そこをよしとはしないだろう？というものを取り込んでいく人たちがいっぱいいる。それがそういう怖い世の中になった」とし「で、やっぱり社会常識に照らし合わせて、こういうことはちゃんと処罰されるってことをやっていかなくてはいけなくて。それに対する同調者とか、ＳＮＳで飛び交っている情報を送り出している影の発信者…これもやっぱり本来、追及されなきゃいけない。そういう意味では大きなことだと思います」とコメントしていた。