10月30日に5時間に及ぶ大腸がんの手術を受けて、入院中の旅行作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が、10日までに自身のインスタグラム更新。入院生活について報告した。

「大腸がん手術後に『歩くこと』が重要な理由」と題して、術後2日目に看護師から「できるだけ歩きましょうね」と言われたことを明かした。

そして「え？おなかと肛門4カ所縫ってますけど2日目から歩かないとダメ」と書いて「最初は病棟をウロウロするだけ。でも1週間もすると、なぜか院内の庭園を散歩してる自分がいた」と振り返った。

大腸がんの術後に歩く理由をAIで調べて「＜1＞腸の動きを回復させるため＜2＞腸閉塞（へいそく）を防ぐため＜3＞肺炎・血栓を防ぐため＜4＞筋力・体力の低下を防ぐため＜5＞精神面の回復にも効果」と説明した。

退院後のことについて「料理、洗濯、掃除、買い物『寝てればご飯が出てくる』天国生活は終了。これからは、5年間に及ぶ“生活”と“がん克服”のダブル修行が始まる。そのためにも歩くのです」と、完治の目安とされる5年間への決意を表明した。