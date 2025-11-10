「“考えすぎ”から解放された」

そんな感想が国内外から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。今回はライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

雨の日に不快指数マックスになる日々

普段は家で仕事をしているフリーランスの私。

アポを入れた日に限って雨が降ってきた。

電車は遅延し、車内はぎゅうぎゅう詰め。

湿気でジメジメして、不快指数がマックスに達する。

スマホを見れば、遅延情報が次々と更新されている。

「今日、アポを入れなければよかった……」

そう思った瞬間、「それはワガママだ。仕事なんだから！」と自分を責める声が聞こえてくる。

いや待て、ここはポジティブに「それでも出かけている私、えらいよね！」と切り替えてみる。

困ったことに、どちらも心は軽くならず、不快感は消えない。

むしろ、感情に蓋をしようとすることで、余計に疲れていった。

世界的ベストセラーの教え

この秋も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。

ストレス要因を「受容」するとは、自分の素直な気持ちにウソをつくことではない。

嫌な気持ちになってもいいと認めることなのだ。

――『STOP OVERTHINKING』（P.61）より

感情を否定する必要はないし、無理にポジティブに解釈し直す必要もない。

ただ「最悪だ。めちゃくちゃ不快だ。」と認めるだけでいい。

それだけで、心はスッと軽くなる。

本書が提示するストレスマネジメントの「4A」のうち、「受容（Accept）」とは、

変えられない現実を潔く受け入れ、できることに集中することだ。

この日、遅延はしていたが、幸いなことに電車は動いていて、先方と連絡もついた。

身動きが取れないという最悪の状況ではない。

後は、着いたときにベストを尽くせばいい。

そんなふうに客観的に考えてみると、不快感は残ったままだが、次の一歩が見えてくる。

「三流」「二流」と「一流」を分けるものとは？

嫌な気持ちを否定しても、無理にポジティブに切り替えようとしても、ストレスは減らない。むしろ、感情に蓋をしようとすることで、余計に疲弊する。

必要なのは、「嫌だと思っていい」と認め、変えられることに集中すること。

私もこれまで数々のプロフェッショナルの取材をしてきた。

その中で学んだことは、三流の人は感情を「否定」したり、二流の人は「無理に切り替え」たりする。

一方、一流の人は、自分の感情を「認めながら、今、変えられることに集中」する。

電車の遅延も雨も変えられない。

変えられるのは、自分の態度と次の一歩だけだ。

感情を認めることは、弱さではなく、ストレスを節約する一番の近道である。

次からは、かわいいレインブーツを買って雨の日でも気分をあげられるようにしよう。

雨そのものは受け入れるしかないが、少しでも楽しくする工夫はできる。

それだけで、同じ雨の日でも、景色が違って見えるはずだ。

本書によって揺れ動きやすい「気分への対処」がわかると、大きな財産になるだろう。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）