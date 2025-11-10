十和田湖一帯を聖地とする山岳信仰「十和田信仰」の実態を解き明かそうと、青森県十和田市教育委員会は信仰の中心地である十和田湖の「占場（うらないば）」で潜水調査を行った。

湖底からは１６世紀に流通した渡来銭やリング銭（鳩目銭（はとめせん））などが見つかり、信仰の歴史は少なくとも江戸時代より前の中世後期にさかのぼることが、ほぼ確実とわかった。（野口賢志）

調査は市教委が進める市史編さん事業の一環で、昨年と今年の７月に行われた。調査にあたった弘前大学の関根達人教授（５９）と東海大学の木村淳准教授（４６）が１日、市内での報告会で、集まった市民ら９０人に成果を発表した。

１０世紀の火山噴火で現在の形となった十和田湖で、占場は中湖（なかのうみ）西岸にある十和田湖随一の霊場。十和田神社の奥の崖下にあり、現在は通行禁止のため湖側からボートなどでしか近づけない。

古くから参詣者が占いや祈りのため米や銭をまく「散供（さんぐ）打ち」が行われ、明治から昭和にかけて多くの古銭や鏡、金などが引き上げられた。しかし、大半は散逸し、信仰の詳しい実態は不明だった。

関根教授らは、占場の湖岸から５０メートル沖合まで、最大水深３１・５メートルの範囲を調査した。遺物が集中していた水深１１、１８、２５メートル辺りを中心に調べ、銭の穴にひもを通して連ねた「さし銭」など、推定約６００枚の銭貨を回収した。

その中には中国・明で１３６８年に初めて鋳造された「洪武通宝」のさし銭や、東北で１５、１６世紀頃に流通したリング銭が発見された。関根教授は「古銭の流通時期から、十和田信仰が中世の室町時代頃までさかのぼると初めて物証で示された」と意義を強調した。

より古い中国・元の「至元通宝」（１２８５年初鋳）や、江戸時代に流通した寛永通宝のさし銭なども見つかった。さし銭としてまとまった額が奉納されたことから、「強い願いやあつい信仰心がうかがえる」と説明した。

潜水調査を担当した木村准教授は、湖底の地形図を作成し、古銭の分布位置も記録した。一定の範囲に古銭が集まっていた状況から、「船で沖まで出て複数人で湖に奉納した可能性もある」と推測する。

今後は古銭の保存処理や地点別の銭種の分析を進め、占場の時期的な変遷を解明する。研究成果は再来年度に発行する市史・十和田湖編に盛り込まれる。