いい表情になるほどに、愛着も増す！ 経年変化を楽しめるアイテムたち

一緒に過ごす時間が長くなるほど、味わいや風合いが生まれたり、手に馴染むなど、経年変化を楽しめるアイテムを集めました。いい表情になるほどに、愛着も増すこと間違いなしです。

ガーデニング好きに100年以上愛され続ける名品

1L \23,100（HAWS/ロスト アンド ファウンド トウキョウストア TEL. 03-5454-8925）

使い続けるうちに渋い色みに変化していく銅製のジョウロ。モダンなルックスはもちろん、銅の殺菌効果で水が腐りにくくなるなど機能的にも優れている。

卵のようなフォルムが愛らしいコンパクトな鉄瓶

550ml \13,200（OIGEN/コトゴト TEL. 03-3318-0313）

落ち着いた光沢が美しい。1人分のお湯を沸かすのにちょうどいいサイズで、比較的軽々と持ち運びできるなど扱いやすさが魅力的。初めて鉄瓶を手にする人にもおすすめのアイテム。

花や貝殻を思わせる小物入れが空間をさりげなく彩る

small\11,000 big\16,500（エンダースキーマ/スキマ 恵比寿 TEL. 03-6447-7448）

植物から抽出したタンニンでなめしたカウレザーを使用。次第に艶が出るなど革の風合いが増していく。カギや小物などを入れるのにちょうどいいサイズ。

暖かくて履き心地のいい一足は来客用にもぴったり

\3,960（アクタス TEL. 03-5269-3207）

天然の羊毛を使い、一つずつハンドメイドされたルームシューズは、高い保温性と通気性が嬉しい。足にしっかりと馴染み、クッション性もあって歩きやすい。ソールの部分はスエード素材を採用。

愛用し続けることで日々、艶が増していく汁椀

φ12×H7.1cm 各\10,230（安比塗漆器工房）

江戸時代末期から岩手に伝わる安比（あっぴ）塗のシンプルなお椀は、刷毛目の美しさが目に留まる。味噌汁だけでなく、ポタージュスープなどさまざまな料理に。