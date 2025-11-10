ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥æ¥ó¥Û¡õi-dle¡¦¥ß¥ó¥Ë¡¢¹ë²Ú¡ÈÀèÇÚ¸åÇÚ¡É2SHOT¸ø³«¡Ö²¿¤³¤ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÚPHOTO¡Û
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥æ¥ó¥Û¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×i-dle¤Î¥ß¥ó¥Ë¤Î¹ë²Ú¤Ê¡ÈÀèÇÚ¸åÇÚ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥Û¡¢¿§µ¤Á´³«¤Î¡ÈÇ¨¤ìÈ±¥·¥ç¥Ã¥È¡É
µî¤ë11·î7Æü¡¢¥ß¥ó¥Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÁÀâ¡ª¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤·¡¢¸÷±É¤À¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÄÖ¤ë¤È¤â¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤â¡Ö¥æ¥ó¥ÛÀèÇÚ¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡ØPremium¡Ù¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥æ¥ó¥Û¤¬1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI-KNOW¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ß¥ó¥Ë¤Ï¼ýÏ¿¶Ê¡ØPremium¡ÊFeat. MINNIE¡Ë¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥ß¥ó¥Ë¤È¥æ¥ó¥Û¤Ï¡¢Ç¤Î¤Ò¤²¤ò»Ø¤ÇÌÏ¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¦¤é¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÎ¾¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥ó¥Û¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿¤³¤ì¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥æ¥ó¥ÛËÜ¿Í¤¬¡ÖËÍ¤ÎÊý¤³¤½¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥æ¥ó¥Û¤Ï11·î5Æü¡¢1st¥½¥í¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI-KNOW¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥ß¥ó¥Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×EXO¤Î¥«¥¤¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡þ¥æ¥ó¥Û ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥ó¥Û¡£2003Ç¯12·î¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£À¿¼Â¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤«¤é¡ÈÇ®·ì¥ê¡¼¥À¡¼¡É¡¢¡È¾ðÇ®¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¡É¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤Ê¤É¤È¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤â¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£Æ±¤¸¤¯ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥óÛ©¤¯¡¢¡ÖËÍ¤¬¿å¤Ç¡¢¡Ê¥æ¥ó¥Û¤Ï¡Ë²Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÀ³Ê¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤À¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤¬Êä¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥É¥é¥Þ¡ØÌë·ÙÆü»ï¡Ù¡Ø¥á¥í¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¥ì¡¼¥¹¡Ù¡Ø¥Ñ¥¤¥ó ¤Ê¤é¤º¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¡£
¡þ¥ß¥ó¥Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¥Ë¥Á¥ã¡¦¥è¥ó¥¿¥é¥é¥¯¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×(G)I-DLE¡Ê¸½i-dle¡Ë¤Î¥¿¥¤¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£2015Ç¯¡¢¼«¿È¤ÎÄÌ¤¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿CUBE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÅÏ´Ú¡£3Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ò½¬ÆÀ¡£2018Ç¯5·î¤Ë(G)I-DLE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤â¤í¤¤¡£