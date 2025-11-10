¡È²ÆÈè¤ìÈ©¡É¤Ï½©¤Î´¥Áç¥¸¥ï¤ËÄ¾¹Ô¡ª¡ÖÈ©¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¿åÊ¬¤ò¤¿¤á¤³¤à¡×¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò¥×¥í¤¬²òÀâ
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£36Ç¯¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤«¤é¡¢Ï·¤±´éÃ¦½Ð¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·Â³¤±¤ëÈþÍÆYouTuber SHOKO¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¯¤Æ½ë¤¤²Æ¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¤ªÈ©¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ªÈè¤ì¥â¡¼¥É¡£»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¡¢´À¤äÈé»é¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤¡¢ÎäË¼¤Ç´¥Áç¡¢Ìë¤ÏË½°ûË½¿©¤ä¿²ÉÔÂ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Î¥Ä¥±¤¬¡¢½©°Ê¹ß¤Ë°ìµ¤¤Ë¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ãÈ©¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¤ä¤ó¤Á¤ãÈ©¡É¤¬¾·¤¯½©¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¦Æ©ÌÀ´¶¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢´é¿§¤¬¤É¤ó¤è¤ê
¡¦´¥Áç¤Ë¤è¤ë¾®¥¸¥ï¤¬°ìµ¤¤ËÌÜÎ©¤Ä
¡¦¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¡¢ÌÓ·ê¤¬³«¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·
¡¦»ç³°Àþ¤ÎÀ×¤¬¥·¥ß¤ä¤¯¤¹¤ß¤È¤·¤ÆÉâ¾å
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö²Æ¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢È©¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÃÖ¤ÅÚ»º¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡½©¤Ï¡È½á¤¤¡É¤¬¹ç¸ÀÍÕ¡ª
¡¡½©¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿åÊ¬¤ò¤¿¤á¹þ¤à¥±¥¢¤¬É¬¿Ü¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¡³Ñ¼Á¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥ª¥Õ
¡¡¿»Æ©¤òË¸¤²¤ë¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡£³Ü¡¦¤³¤á¤«¤ß¡¦É¡²£¤Ï¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ï¿¡¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å¤ÇÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦SUQQU ¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¥° ¥¹¥¯¥é¥Ö
¡¡¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÎ³»Ò¤ÇÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤¶¤é¤Ä¤¥ª¥Õ¡£¤Ä¤ë¤ó¤ÈËá¤¾å¤²¤¿¤è¤¦¤ÊÆ©ÌÀÈ©¤Ø¡£
¡¦¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¹¥¥ó ¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¡¼
¡Ö¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÍ×¤Ê³Ñ¼Á¤À¤±¼è¤êµî¤ë¡×°ìÀÐÆóÄ»¤Î¿¡¤¼è¤ê²½¾Ñ¿å¡£
¢²½¾Ñ¿å¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥Á¥ã¡¼¥¸
¡¡3²ó¤Î½Å¤Í¤Å¤±or¥³¥Ã¥È¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥«¥é¥«¥éÈ©¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¡£
¡¦GOKUSUI ¥â¥¤¥¹¥È
¡¡ È©¤Î±ü¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¿»Æ©ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤Ë¤×¤ë¤×¤ë¤Ë¡£
£¤·¤Ã¤È¤êÆý±Õ¤Ç¥Õ¥¿
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿åÊ¬¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¿¤ò¡£¥Ï¥êÉÔÂÂÐºö¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¡£
¡¦¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë ¥ê¥Õ¥È¥â¥¤¥¹¥È ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó
¡¡40Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¡È¥³¥é¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡ÉÅëºÜ¡£Â®¹¶¤Ç¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥Ï¥ê´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¾®¥¸¥ï¡¦´¥Áç¤ò·âÂà¡£
¤ÆüÃæ¤âÊÝ¼¾¤ò¥¡¼¥×
¡¡½©¤ÏÆüÃæ¤Î´¥Áç¤âÍ×Ãí°Õ¡£¥ß¥¹¥È¤äÃº»À¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦´¥Áç¤µ¤ó ÊÝ¼¾ÎÏ¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó¥ß¥¹¥È
¡¡¥ª¥¤¥ë¡ß²½¾Ñ¿å¤Î2ÁØ¼°¡£¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é¤â»È¤¨¤Æ¡¢¥Ä¥ä¤È½á¤¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡£
¢¡ËÜÆü¤Î¤ªÊõ¥³¥¹¥á
¡¦SUQQU ¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¥° ¥¹¥¯¥é¥Ö
¡¦¥«¥Í¥Ü¥¦ ¥é¥Ç¥£¥¢¥ó¥È ¥¹¥¥ó ¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¡¼
¡¦GOKUSUI ¥â¥¤¥¹¥È
¡¦¥¨¥ê¥¯¥·¡¼¥ë ¥ê¥Õ¥È¥â¥¤¥¹¥È ¥¨¥Þ¥ë¥¸¥ç¥ó
¡¦´¥Áç¤µ¤ó ÊÝ¼¾ÎÏ¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó¥ß¥¹¥È
¡¡¤É¤ì¤â¡Ö²Æ¤Î¤ä¤ó¤Á¤ãÈ©¡×¤ò½©»ÅÍÍ¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡¢Íê¤ì¤ë¥ì¥¹¥¥å¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÈÏ·¤±´é²þÁ±¡É¤Þ¤È¤á
¡¦²Æ¤Î¤ä¤ó¤Á¤ãÈ©¤Ï¡¢½©¤Ë¤¯¤¹¤ß¡¦¥·¥ï¡¦ÌÓ·ê¡¦¥·¥ß¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë½Ð¤ë
¡¦½©¤Ï¡È½á¤¤Ëþ¥¿¥ó¥Á¥ã¡¼¥¸¡É¤¬É¬¿Ü
¡¦³Ñ¼Á¥ª¥Õ¢ª¿åÊ¬¥Á¥ã¡¼¥¸¢ªÌýÊ¬¤Ç¥Õ¥¿¢ªÆüÃæ¤ÎÊÝ¼¾¤¬Å´Â§
¡¦¤ªÊõ¥³¥¹¥á¤Ï¡Ä¡Ä½á¤¤Ëþ¥¿¥ó¥×¥é¥ó ¡õ ELIXIR ¥ê¥Õ¥È¥â¥¤¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º
¡¡²Æ¤Î¥Ä¥±¤ò¤³¤³¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢½©Åß¤ò¼ã¸«¤¨È©¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿SHOKO¡ä
¡ÚSHOKO¡Û
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ1994Ç¯¤è¤ê»¨»ï¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼´ë²è¤ä¹¹ð¡¦CM¡¦ÉñÂæ¡¦TV¤Ç³èÌö¡£50ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSHOKOÈþ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¡£¡¡Ãø½ñ¤Ë¡Ø1ÉÃ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¡ª¡×Âç¿Í¤ÎÈþÍÆBOOK¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë
