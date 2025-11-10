「幸せと優しさが溢れてる」お年寄りの魔法の言葉「いいねえー」考察に10万バズ！全世代が頷いた理由【ママリ】

お年寄りが言う「いいねえー」考察に10万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

今回はアオトウ(@aotoudai)さんが投稿した、お年寄りの優しい声かけからの考察を漫画風にご紹介します。赤ちゃんとお出かけをしていると、たくさんの人に声をかけてもらえますよね。見知らぬ人とも、ちょっとした交流があり、うれしい出会いがあることも。赤ちゃんといるだけで、一期一会な出会いがたくさんありますよね。そういうことに楽しみを覚えることも素敵です。





投稿者のアオトウさん。街でよく耳にする赤ちゃんへの言葉が、気になるようです。「かわいい」「元気」「何か月？」さて、他にどんな言葉があるでしょう。

お年寄りとかが赤ちゃんとかに言う「いいねえー」について

子無しあひる有り勢の所感

世の「いいねえー」の用法が私と一緒かはわからんけど、うちのあひる性格が明るすぎて、生きてるだけでずっと最高！みたいな感じで常に“良さそう”にしすぎてて

とはいえ、なんで良いのか？って聞かれても、「なんかわからんけどとにかく良さそう」以外分からんくて、結果「いいねえー」ってなる

アオトウさんの投稿で、お年寄りが赤ちゃんに言う「いいねえー」という言葉について考察しています。アオトウさんは、ペットがいてその様子を思い浮かべたようです。赤ちゃんやペットは、見ているだけで癒やされますよね。何か分からないけれど、ご機嫌そう、幸せそうに感じるときがあるはずです。そういう時、何ともまとめにくいけれど、湧き上がる幸せな言葉を「いいねえー」という言葉にするのかもしれません。



この投稿には「圧倒的よさそう感」「見ているだけで全肯定したくなる存在」などのリプライが寄せられました。ふんわりした言葉だけど、「いいねえー」に込められた温かい気持ちに、こちらもうれしくなりますよね。

寝ない子の背中トントン、原因は「リズム」!? Xで4千いいね

ご紹介するのは、いえもり＆8歳と5歳と猫(@iewori)さんの投稿です。子どもの寝かしつけに苦労している…という方もいるのではないでしょうか。なんとか寝てもらおうとしますが、なかなか難しいことも。子どもたちのそれぞれの個性もあるので、ぴったりな方法を探すのが大変ですよね。



投稿者・いえもり＆8歳と5歳と猫さんは、オルゴールをかけて背中トントンしても全然寝てくれず苦労していたそうです。ある日、もしかして…と、あることに気がつき…？その驚きの理由に何でも試してみるものだ、と思わされます。

オルゴールかけて背中トントンしても全然寝なかったんだけど「もしかしてトントンが裏拍になってるせい…？」と思って表拍に直したら寝た。

「もしかしてトントンが裏拍になってるせい…？」と思ったいえもりさん。表拍を試してみると、なんと寝てくれたそうです。表か裏かの絶妙なリズムの違い。お子さんは音楽の感性をお持ちだったのかもしれませんね。



この投稿には「声を出して笑いましたww」「うちの子は三拍子」といったコメントが寄せられていました。リズムの好みは確かにあるのではないでしょうか。なかなか寝てくれないというときには、リズムを少し変えてみるのも手かもしれません。背中トントンを裏拍から表拍にしたことで寝てくれたという、驚きの投稿でした。

あまりに幸せ！2歳と0歳のかくれんぼに7600いいね

ご紹介するのは、ぱんや┊︎2y+0y(5m)(@Ne_Yadonnn)さんの癒やされる投稿です。兄弟、姉妹が楽しく遊ぶ姿は親にとってうれしいものですよね。時にケンカをしながらも、できれば仲良く過ごしてもらいたいというのが親心ではないでしょうか。



投稿者・ぱんや┊︎2y+0y(5m)さんは2歳と0歳の姉妹のママ。ある日、姉妹はかくれんぼをして遊んでいたそうなのですが、その姿はあまりにも愛おしいものだったそう。

2歳と0歳のかくれんぼ、非常にかわいい

妹の前でカーテンに隠れるお姉ちゃん。体はバッチリ見えていますが、顔は隠れていますよね。そして、次の1枚ではチラッとカーテンから顔をのぞかせ、妹に優しい視線を送っているように見えます。0歳の妹さんの表情は見えないものの、バタバタとさせた足から、チラッと見える姉に喜んでいるようにも見えます。2枚の写真から、仲が良い様子が伝わってきますね。



この投稿には「幸せな瞬間」「かわいい」などのリプライがついていました。2人の表情やしぐさに幸せが詰まってますね。写真として残したことで、今後もずっと温かい気持ちを思い出すことができそうです。子育てのほっこりシーンに癒やされる、すてきな投稿でした。

