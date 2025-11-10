女優の大竹しのぶ（68）が9日、自身のインスタグラムを更新。ドラマの共演者との仲良しショットを投稿した。

「ドラマ『海のはじまり』で仲良しになった、ラナちゃんの初舞台であるミュージカル『SPY×FAMILY』を、いくちゃんと観に行きました」と、フジ“月9”ドラマ「海のはじまり」で孫を演じていた子役の泉谷星奈ちゃんの舞台を、元乃木坂46で女優の生田絵梨花とともに鑑賞したことを報告。「東京では行けなくて、大阪で今日なら行けると分かり、リア王終演後に2人でバタバタと駆けつけ、間に合いました」とスリーショットを披露した。

「ラナちゃん本当に素敵でした。のびのび生き生き楽しそうにやっていて、すごく可愛かった。歌もお芝居も上手でなんだか自慢したいほどです。何より可愛い」とつづった。

「ラナちゃんが私の芝居を観に来てくれる時に、いつも物語の説明を送るのですが、昨日ラナちゃんから今日の物語の説明が」と大竹。「可愛すぎる。ラナちゃん今度は舞台で一緒にやろうね」とした。

「この前は琴音ちゃんが舞台を観に来てくれて、会えて嬉しかったなあ」と、同じく「海のはじまり」で娘を演じた古川琴音と星奈ちゃんとのショットを添えた。