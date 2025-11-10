俳優の岡田将生（36）が、8日、Instagramを更新。指輪がチラ見えしたプライベートショットを公開し、多くの反響が寄せられている。

【映像】密着した夫婦ショット＆指輪チラ見えの近影

2024年11月、俳優の高畑充希（33）との結婚を発表した岡田。2025年7月には、高畑が第1子を妊娠していることを報告していた。

Instagramでは、フランス・パリを訪れた際の仲むつまじい夫婦ショットを公開しており、「へ！！！? サラッと本邦初公開！！？」「ラブラブ2ショット、こっちまで幸せな気分に！」と、話題になっていた。

指輪チラ見えのプライベートショットに反響「結婚指輪ですかっ」

2025年11月8日の投稿では、食事を楽しんでいる様子やカメラ目線の写真など、プライベートショットを複数枚公開。

「ちょっとだけ前とちょっとだけ最近のわたくし。」

この投稿にも、「左指についてるのは…けけけけけっ、結婚指輪ですかっ」「これは充希ちゃんが撮ってるのか〜？」など、多くの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）