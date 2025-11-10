中川大志が絶賛したゴルフシューズ！スイング中の安定感がバツグン

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【muta MARINE GOLF】スパイクレス ゴルフシューズ

スイング中に見え隠れする、蛍光ピンクのソールもお気に入り

Youtube「ワッグルチャンネル」で俳優の中川大志さんが履いていたmutaのシューズ。「すごく履きやすい！」とコメントしていたので、私も試してみました。4色あるなかから選んだのは、ホワイト×ベージュにビビッドなピンクのソールのスパイクレスシューズ。スニーカーのような見た目で、どんなウエアにも合わせやすそうで見た目も◎。

実際に足を入れてみてびっくりしたのが、その“ふかふか感”！インソールにもっちりとした厚みとクッション性があり、やわらかな履き心地。それでもスイング中、足元が不安定に感じることはまったくなく、むしろ地面と密着している感覚がある。

そして、なによりも軽い！自分が思っていた以上に軽くて、ふかふか感との相乗効果で履いたときの軽やかさがちょっとほかと違う気がする。この感触と感覚、みなさんにもぜひ試してもらいたいです。

Spec

● サイズ／23～29cm● 価格／4万1800円

〝軽さ〞と〝ふかふか〞がマリアージュ！

須能八子 ベストスコア103

技術もスコアも進歩はないが、ミスしたときのメンタルは着実に進化していると感じる。最近は「プレー代を払うならたくさん打ったほうがお得！」「バンカーや林のなかで打つのもアクティビティ！」と、打数を重ねてもオールOK。発想の転換をしながら、迷惑をかけない範囲で自分のゴルフを楽しむぞ

いかがでしたか？ みなさんもぜひ、素敵な一足でプレーしてみてください。

●問い合わせ

muta JAPAN https://muta-japan.com