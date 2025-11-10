ドジャースで働いて40年目の球団公式カメラマン、ジョン・スーフー氏が10日までに自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズでMVPに輝いた山本由伸投手（27）の貴重な瞬間を捉えた1枚を公開した。

スーフー氏は「“MVP” There IS crying in baseball！！」（野球には涙がある）と記し、山本が右腕で目元を押さえ涙を流しているように見える写真を公開した。

この投稿には「美しい涙 Yoshinobu 興奮と感動をありがとう」「永久保存の写真をありがとうございます！今だに感動します」「一瞬の瞬間で込み上げてくる、、素敵な写真」「感動しかない…まだ余韻が残ってる すごいことしたなって」「泣ける写真 有難うございます」「由伸さん なんて綺麗な涙 この瞬間を共有してくださってありがとうございます」などと多くのファンから反響が寄せられた。

山本はワールドシリーズで第6戦に先発し6回1失点で勝利投手に輝くと、第7戦は“中0日”で9回途中から登板。ブルージェイズ打線を無失点に抑え、ドジャースの2年連続WS制覇の瞬間をマウンドで迎えた。チーム4勝のうち3勝を挙げ、日本人投手では初のワールドシリーズMVPに輝いた。