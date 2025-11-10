日銀主な意見 利上げタイミング近づいているがもう少し見極め適当 日銀主な意見 利上げタイミング近づいているがもう少し見極め適当

日銀主な意見（10月29日-30日開催分）利上げタイミング近づいているがもう少し見極め適当



今後の賃金と家計所得の動向を注視することが重要

企業家計の予想物価上昇率は既に概ね2%に達しインフレノルムが定着

家計の足もとインフレ実感が低下したにもかかわらず、5年後の予想インフレ率は上昇



不確実性なお高い状況が続いていることを踏まえ、予断持たずに判断していくこと重要

適切な情報発信続けながらタイミング逃さずに利上げを行うべき

円安リスク考えれば早めの利上げ望ましいが、今しばらく見極めるのが適当

利上げ行うべきタイミング近づいているものの、状況もう少しだけ見極めることが適当

