◇F1第21戦ブラジルGP 予選（2025年11月9日 サンパウロ インテルラゴス・サーキット＝1周4.309キロ×71周）

17番グリッドから出たレッドブルの角田裕毅は完走中最下位の17位に終わった。スタートで14番手に浮上し、2周目のセーフティーカー（SC）導入でハードタイヤをミディアムへ交換。だが、6周目にアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）に追突して10秒のタイムペナルティーを受けた上に、25周目の2度目のピットインでペナルティーを消化しようとした際、10秒たたないうちにメカニックがマシンに触れてしまい再び10秒のペナルティーを科された。

角田はレース後のフラッシュインタビューで「接触は残念です。自分では接触したことにすら気づいていなかったので。どういう状況だったのかも分かりませんが、そのことについては申し訳なく思いますし、彼（ストロール）にも申し訳ない。それだけです」とコメント。スプリント、予選を通じて結果が出なかったブラジルGPについて「残念です。この週末は何もかもがうまくいきませんでした。何かがうまくいったら、別の何かがうまくいかなくて。ホントに最悪の週末の一つでした。理由は分かりませんが、全体的にグリップに苦しみました。それに尽きます」と振り返った。

レッドブルのローラン・メキース代表はマックス・フェルスタッペン（オランダ）がピットレーンスタートから3位に入ったことを喜びながらも、角田について「裕毅はペナルティーでタイムを失い、さらに我々もミスを犯して再びタイムを失ってしまった。裕毅に関して思い通りにいかないのは残念だ。最後のスティントは力強かったので、2つのペナルティーがなければポイント争いに加わっていただろう」と話した。角田は「素晴らしい走りでチームにポイントをもたらしてくれた」とフェルスタッペンを称える一方、F1残留が懸かる今季残り3戦へ向け「シーズン終了まで最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、できる限りのことをやり続けます」と締めくくった。

レースは総合首位に立つマクラーレンのランド・ノリス（英国）が2戦連続のポール・ツー・ウインで今季7勝目、通算11勝目をマーク。5位だったオスカー・ピアストリ（オーストラリア）とのポイント差を24点に広げ、初の総合優勝へ一歩前進した。既にマクラーレンが優勝を決めているコンストラクターズ（製造者）部門ではメルセデスが398点で2位、レッドブルは366点でフェラーリを抜いて3位に上がった。

▽決勝順位

(１)ノリス（マクラーレン）

(２)アントネッリ（メルセデス）

(３)フェルスタッペン（レッドブル）

(４)ラッセル（メルセデス）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ベアマン（ハース）

(７)ローソン（レーシングブルズ）

(８)ハジャー（レーシングブルズ）

(９)ヒュルケンベルク（キックザウバー）

(10)ガスリー（アルピーヌ）

(11)アルボン（ウィリアムズ）

(12)オコン（ハース）

(13)サインツ（ウィリアムズ）

(14)アロンソ（アストンマーチン）

(15)コラピント（アルピーヌ）

(16)ストロール（アストンマーチン）

(17)角田裕毅（レッドブル）

リタイア ハミルトン（フェラーリ）

リタイア ルクレール（フェラーリ）

リタイア ボルトレート（キックザウバー）