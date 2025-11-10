

まだ親しくない人や初対面の人との会話で生まれがちな「沈黙」は気まずいものですが、心理カウンセラーの山根洋士氏によれば、相手の本音や本心を引き出すためには、実は「沈黙」している時間こそが重要なのだそうです。

そこで本稿では、重苦しい「沈黙の時間」への対処法と、その背後にある相手の心理状況について、山根氏の著書『聴く技術 あなたの会話が今日から変わる』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

本音・本心は、相手の「心の奥」にある

話し手の「受容」と「共感」が満たされ、聴き手との間に信頼関係が生まれると、話し手は心を開いて話してくれるようになります。しかし、本音・本心まで話してくれているかどうかはわかりません。

同期のことを嫌いだって言ってたのは、評価してほしかったからなんだ。

散々海外留学したいと言ってたのは、会社を辞めたかったからなんだ。

あれほど車はいらないと言ってたのに、いきなり「テスラ」だって。

事業企画部に行きたいって言ってたから、配置転換を推薦したのに……。

えっ、そうだったの？ と、それまで聴いていた話とは真逆の決断に驚かされることがあります。仲がよかった人や身近な人の場合なら、なおさらです。心を開いてもらえると相手と深い話ができている気はしますが、本音・本心が出てきているとは限らないのです。

どうしたら本音・本心を話してもらえるようになるのか。そのためには、「受容」「共感」に加えて、「自己一致」という段階が必要になります。相手に、自分で心の中に入っていってもらうのです。

それが、カウンセラーの「本音を話してもらう聴き方」です。

相手の「本音」が出てくるメカニズム

自己一致とは、自分が自分であること。自分の心身の状態を過不足なく把握していること（人間なので100％はありません。できる限り自分でわかっているという意味です）。ありのままの自分で生きていられている状態を表します。

この自己一致が相手に本音を話してもらうときになぜ大切なのか。

目の前のカウンセラー本人の自己一致のレベルが低いと、話し手であるクライアントからどう見えると思いますか？

カウンセラーが、自分が自分のままでクライアントの前に座っていない、つまり自分とそれ以外の自分が混在している状態が自己一致レベルが低い状態です。

例えば、仕事だからカウンセラーとして振る舞っている自分、それ以外の内心では誰かを見下している自分、相談内容に興味がない自分、仕事が終わったあとの夕食のことしか考えていない自分……などなど。

こうしたいろいろな自分と一致していないカウンセラーは、クライアントに「この人に本当のことを話して大丈夫かな？」という不信感を与えます。

当たり前ですよね。意を決して、これまで誰にも言えなかった悩みを話したのに、カウンセラーが内心では相談内容をバカにしているのではないかとか、軽蔑しているのではないかと少しでも思ったり、雰囲気で感じ取ってしまうと、話し手はそれ以上深い話をすることに警戒心を持ってしまいます。

だからカウンセラーは自己一致した状態、要するに「裏表のない人間」としてクライアントの話を聴くことが重要になるのです。

そして、カウンセラーの自己一致レベルが高いと、会話を通してクライアントの自己一致も進んでいきます。

クライアントに「自分もありのままでいていいのかもしれない……」という印象を与えることができます。クライアントが、目の前のカウンセラーの自己一致を手本にして、自分のままでいることを許可する、できるようになるのです。

自分が自分のままでいいという自己一致が進んでくると、自分の本音・本心を言ってもいいという許可も自分の中で出てきます。そして何より、自己一致しているわけですから、自分の本音・本心以外話せなくなってくるのです。

これが自己一致がカウンセラーにとって必要であり、なおかつクライアントの本音を引き出すことにつながるメカニズムです。

相手に本音・本心を話してもらうためには、相手の話に入り込み過ぎない、深入りし過ぎないという姿勢が大切です。カウンセラーが踏み込まないのは、自分には相手が抱える問題を解決できないことがわかっているからです。

相手が抱えている問題は、自分の問題ではない。この考え方を「課題の分離」といいます。冷たいように聞こえるかもしれませんが、人が抱える悩みや問題を解決できるのは本人だけ。聴き手が相手の代わりにできることなんて、まずありません。

親しい関係の人や身内だと、本人に代わって解決してあげたくなりますが、実際には、相手に成り代わってできることは、ほとんどないのです。

どんなに素晴らしい解決策だったとしても、その解決策は、あくまでも聴き手の経験や知見から生まれたもので、似ている部分はあっても相手とそっくりそのままの環境や状況とは言えません。

それに、相手が心を開いてどれだけ詳しく状況を話してくれたとしても、それが本当に事実かどうかわかりません。本当なのか、ウソなのかさえわからないのです。相手が記憶違いしていることだって考えられます。

答えは「相手の心の中」にしかない

なぜここまで突き放した考え方ができるのか。

実はカウンセリングをはじめとする心理療法には、「答えは必ず相手が持っている」という前提があります。

よく訓練されたカウンセラーは、この大前提を心の底でずっと響かせながらカウンセリングを進めていきます。

「答えは必ず相手が持っている」と心の底から思えている、また数多くのカウンセリング経験からも、やはり答えは相手が持っているという確信を得ているからこそ、相手の問題は自分の問題ではないし、相手の問題に深入りする必要もない。

だから、答えは絶対に相手が持っている、というスタンスを維持できるのです。

何より相手の問題を聴き手が解決できないのは、どんなアドバイスをしても、解決策を教えても、実行するかどうかを決めるのは相手だからです。

聴き手にできることは、あくまで自己解決のお手伝い。そのためにすべきことは、「受容」「共感」そして「自己一致」に沿って話を聴くこと。

これができるようになると、会話の最中に相手が自分で答えを見つける場面を目の当たりにすることが増えるでしょう。

相手の「沈黙」には2種類ある

自己一致の段階で、非常に大切になるのが、「沈黙の時間」です。

会話の中で、沈黙ほど怖い時間はないですよね。聴くことを仕事とするカウンセラーの私も、「沈黙が訪れたら、どうしたらいいのでしょうか？」と、よく尋ねられます。

まず、沈黙には、気にならない沈黙と苦しくなる沈黙があります。

あなたにも、沈黙が気にならないときがあると思います。親しい友人や家族などとのふだんの会話なら、お互い話をしていない時間があっても気にならないでしょう。

会話とは、常にどちらかが話していないといけないわけではないのです。お互いに話すことがなくなれば会話がなくなるし、話したいことが出てくれば、また会話が始まる。そのくり返しだと思います。

ところが、相談ごとや悩みごとだったり、相手が初対面やまだ親しくない人だったりすると、とたんに沈黙の時間が苦しくなります。

どうして苦しくなるかというと、会話が滞ると、「何を話せばいいのだろう」「話がつまらなかったのかな」「嫌われること言ったかな」「まずいこと言ったかな」など、頭がネガティブ思考に支配されるからです。

沈黙の時間が長くなればなるほど、さらに重苦しい気持ちになり、考えれば考えるほど頭が真っ白になっていきます。

沈黙は相手が「考えている」時間

沈黙が苦しくなるのは、何か話そうとするからです。しかし、聴き手であることを意識すると、とたんにその苦しみから解放されます。なぜなら、沈黙は会話が途切れている時間ではなく、相手が考えている時間だからです。





沈黙は、「ちょっと長めの間」。ふだんの会話でも、間が空くことはよくあります。お互いの話がかぶせ気味に続くことなんてありませんからね。

ふだんの会話でも何を話そうかと考えたり、相手は何を考えているのだろうと思ったり、感情を落ち着かせようとしたりすると、会話の途中で間が空きます。

つまり、沈黙が訪れたときは、相手は、話したくても話せない状態なのです。

「そのまま伝えていいのだろうか」「どう整理すればいいのだろうか」「どこまで話していいのだろうか」などと自問自答しているのです。心の中に入っていって自分のことをもっと理解しようとしているのです。

本音・本心を引き出したいなら、この時間を利用しない手はありません。ひたすら待ちましょう。そこで聴き手が口を挟めば、相手は邪魔されたという思いになるでしょう。そうなると、「受容」と「共感」で築いた信頼関係があっさり崩れることもあります。

（山根 洋士 ： 心理カウンセラー、メンタルノイズ心理学協会会長）