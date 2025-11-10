寝具のプロのホンネ「低反発は短命です」…それでも選ばれる“最高の睡眠”という価値

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

柔らかさの代償？

「低反発」の方が短命なワケ

一般的にマットレスは、かための「高反発タイプ」よりも、やわらかめの「低反発タイプ」のほうが変形しやすく寿命は短くなる傾向があります。

近年、「ウレタンマットレス」の人気が高まっていますが、ウレタンマットレスを少しでも長持ちさせるには、上下表裏を返すローテーションを頻繁に行う（ゾーニングしていないものに限ります）と同時に、天日干しで湿気がたまらないようにすることが求められます。

天日干しが逆効果になる落とし穴

プロが伝える正直な話

天日干しする際には、直射日光を当てないようにしてください。日光に含まれる紫外線でもウレタンの劣化は進みやすいからです。

いずれにせよスプリングマットレスよりも寿命は短いと割り切っておくべきです。

私たちの店ではウレタンマットレスを販売する際、「メーカーの耐久テストでは10年持つとされていますが、使い方次第ではそれより寿命が若干短くなることもあります」と事前に伝えて、納得していただいています。

