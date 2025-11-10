UPF 新昇級 キャンプ 収納ボックス 折りたたみ キャンプ テーブル 蓋付き 収納ケース 積み重ね 折り畳み コンテナ ボックス 多機能 アウトドア テーブル 軽量 ローテーブル ミニ 組立簡単 スツール 収納 トランクカーゴ キャンプ用品 コンテナボックス 携帯便利 ソロテーブル 家庭用 車用 おしゃれ 強い耐荷重

折りたたみ式で持ち運びも組み立ても簡単

キャンプテーブルとしての使い方は簡単。まずは折りたたまれた収納箱をボックスの形に組み立て、天板を左右に開きます。

天板の裏に脚が収納されているので取り出して天板に取り付けたらテーブルの完成です。

真ん中の天板は両面使用可能で、滑り止めの付いた片面では缶やボウル、箸などを置くことができます。もう一面はフラットな天板になっているので、まな板を置いて果物を切るなど、ちょっとした作業も可能です。

3面開閉可能でアイテムの取り出しが簡単

24lの収納力に加えて最大のポイントは側面も開閉可能な収納ボックスです。天板をテーブルとして使用しながらでも簡単にビールやジュースなどを取り出すことができます。

また、天板を閉じて収納ボックスのみで使う時には複数段の積み重ねが可能ですし、単体で椅子としても使用できるのでかなり便利ですよ。

緊急時には三角表示板としても使用可能

UPF 多機能収納ボックスは緊急時に三角表示板としても使える万能アイテム。もちろん脚を取り付けたりする必要もなく、折りたたんだ状態から組み立てるだけの簡単作業ですぐに周りに危険を知らせることができます。

アウトドアシーンではキャンプのギアや釣り道具、お花見などの時の簡易テーブルとして活躍。日常シーンでも生活グッズの収納や防災用品、非常食のストックなど、あらゆる場面でマルチに活躍してくれる一家に一つは持っておきたい商品です。

ぜひ、購入を検討してみてはいかがですか？