浜崎あゆみ（47）が、北京で開催されたライブの様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】息子たちの写真＆「おなかがくびれてる」ライブ中の写真（複数あり）

浜崎はこれまでにInstagramで、2人の息子との七五三ショットや、ライブリハーサル中の動画など、プライベートから仕事まで、日常の様子を発信してきた。

北京公演での姿に反響「おなかがくびれてる」

2025年4月からは、アジアツアーを行っていて11月1日には、北京公演を開催。8日の投稿では、ステージ上での写真とともにライブを振り返った。

「日本人女性ソロアーティストとして、また1万人を超えるLIVEをした初の日本人歌手として、北京公演を務めさせていただきました。いま思い出しても胸がギューっと苦しくなる張り詰めた時間もたくさんありましたが、会場に居たすべての人が前進する事だけを考えていた11月1日を忘れずに、経験というかけがえのない人生の機会に感謝しながら、また次のステージへ挑んで行きたいと思います。」

この投稿に、「Aマークいっぱいのチューブトップ かわいいね！！」「おなかがくびれてる」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）