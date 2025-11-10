英語で話しかけられた小学生娘「OK！」完璧には話せないけど──外国人を案内した『コミュ力』に母、感動

外国人に突然英語で話しかけられたら、どうしますか？

難なく受け答えができる方もいらっしゃるのでしょうが、残念ながら私は何もできず、完全に固まってしまいました。

そんな時、助けに入ってくれたのは、まさかの……

筆者の体験談を紹介します。

英語わかるの？

私は、頭の中の単語を探して、どう伝えようか、と色々考えすぎて何もできなかったのですが、娘は相手の目をじっと見て、身振り手振りから推測し、何が言いたいのかを感じ取れたようです。

娘から“コミュニケーション”を学べましたが、国際社会の今、せめて少しでも話せるように、私も英語を勉強しなおそうと決意しました。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：田辺詩織

元医療事務、コールセンター勤務の経験を持つ在宅ワーカー。文学部出身で、文章の力で人々を励ましたいという思いからライターの道へ。自身の出産を機に、育児ブログを立ち上げ、その経験を生かして執筆活動を開始。義実家や夫、ママ友との関係、乳幼児期から中学受験まで多岐にわたる子育ての悩みに寄り添い、読者が前向きになれるような記事を届けている。