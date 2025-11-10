チョコ好きにはたまらなーーーーいッッ！【ミスド】ころんとしたフォルムが可愛い♡「限定ポンデ」

【ミスタードーナツ】から、今年も冬限定のあのドーナツが登場！ 今回は、10/29から販売がスタートした「ポン・デ・ショコラ」シリーズをピックアップ。2026年2月下旬までの販売予定なので、チョコ好きはぜひリピ & 食べ比べしてみて。

まずはこれ！ もちもちチョコドーナツ

どれを食べようか迷ったときは、まずはこの「ポン・デ・ショコラ」がおすすめです。「ポン・デ・リング」のもちもち食感やころんとした可愛いフォルムはそのままに、ヘーゼルナッツやバニラの風味を加えることでちょっぴりリッチな味わいを楽しめそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんも「今年も待ってた」と大興奮。テイクアウト価格\183（税込）です。

チョコ好きもうっとり！ チョコがけドーナツ

ポテッとしたチョココーティングがたまらないこちらは「ポン・デ・ダブルショコラ」。ポン・デ・ショコラと同じ生地を使っていて、さらにチョコレートでコーティング。どこを食べてもチョコを楽しむことができます。レポーターHaruさんいわく「苦めのコーヒーのお供にぴったり」だとか。チョコ好きは要チェックです。テイクアウト価格は\194（税込）です。

カスタードクリーム入り！ 贅沢感あるチョコドーナツ

こちらはカスタードクリームとチョコクランチをプラスした「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」です。ポン・デ・ショコラと同じ生地にショコラカスタードを絞り、その上からチョコレートでコーティングするという贅沢感あるドーナツ。上にトッピングされたチョコクランチがアクセントになっています。レポーターHaruさんが「これ大優勝」と激推ししているので、ぜひ試してみて。テイクアウト価格は\237（税込）です。

手土産にもおすすめ！ チョコづくしドーナツ

レポーターHaruさんが「眼福ドーナツ発見」とテンションが上がったこちらは「ポン・デ・生チョコショコラ」です。ポン・デ・ダブルショコラの上に生チョコをトッピングして、さらにココアパウダーやホワイトチョコでデコレーション。「手土産やちょっとした差し入れにもおすすめ」とのこと。テイクアウト価格は\237（税込）です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A