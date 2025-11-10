やりがちNG眉を回避！40代が目指すべきナチュ見え眉メイクマニュアル

コスメ&メイクライターの古賀令奈です。 「眉メイクがなんだかしっくりこない」とお悩みではありませんか。眉は描きすぎたり、無理に形を変えようとしたりすると不自然になりやすいため、自然な仕上がりを重視したいところです。今回は40代の方におすすめのナチュ見え眉メイクマニュアルをご紹介します。

NG眉1：元の形を無視した平行眉

眉は描き方を少し変えるだけでも印象が変わるもの。今っぽいナチュラルであどけないメイクに合わせて、平行眉にしたい方も少なくないでしょう。しかし、自眉の形を無視してメイクをすると、ナチュラルなはずの形でも不自然な印象になります。

眉山をなだらかにするために上部分をコンシーラーで隠し、下部分は隙間を埋めるようにアイブロウで描くことで、全体が太くのっぺりと野暮ったい眉になってしまいました。骨格を無視して眉メイクをすると違和感が出やすくなるため、骨格に合わせることを優先しましょう。

NG眉2：眉頭をくっきり描きすぎ

眉毛の量が少なく、しっかり描こうとする方によく見られるケースです。理想の形に近づけるために、輪郭をとって眉頭をきっちりと描いてメイクをすると、眉の主張が強すぎて違和感を持たれやすくなります。

眉頭は濃くすればするほど失敗しやすくなるため、できるだけ描かないのが鉄則です。色をつけすぎたり描き込んだりした場合は、スクリューブラシでぼかし込むとナチュラルさを取り戻せます。

NG眉3：眉マスカラがベッタリ

明るい眉を好む方の場合、こちらのケースが起こりやすいかもしれません。自眉の存在感を和らげるために何度も眉マスカラを塗り重ねると、マスカラ液がベッタリとついてナチュラル感が損なわれてしまいます。

重ねれば重ねるほど色ムラになりやすく、かえって地毛の黒色が目立ってしまうことも。明るい色の眉マスカラは塗りムラも目立ちやすくなるため、色選びにも注意が必要です。

OK眉：元の形を活かしたふんわり明るめ眉に

違和感のない自然な眉にするためには、元の形を活かすのがベストです。眉山はそのままにしておき、目の角度に合わせて眉尻を伸ばしていくと、自分の目に合った眉になります。

アイブロウペンシルで眉尻の足りない部分はしっかりと描き、眉中は足りない部分を埋めるように軽く描いてください。そして、眉中の描いた部分をスクリューブラシで地肌にぼかすと、地肌になじみつつふんわり感が生まれます。そのまま眉頭に向けてぼかしていくと、眉頭は何も描かなくても自然な陰影がつくでしょう。

アイブロウペンシルで全体の形が描き上がったら、髪よりワントーン明るいカラーの眉マスカラで全体の色を整えます。まず、眉頭から1〜2cm程度の毛が密集している場所にブラシをあて、眉頭に向かって毛の裏側を塗ってください。そして、眉頭から眉尻に向けて毛流れを整えながら表側に塗っていけばOKです。眉頭だけは裏表を塗り、あとは重ね塗りを避けて塗りすぎにならないように気をつけましょう。

今回のOK眉で使用したコスメは以下のとおりです。

Karen EYEBROW DESIGN「Karen デザインスクリューS」S3 レッド（税込1,980円）

KATE「3DアイブロウカラーZ」BR-3 ピンクベージュ（税込935円）

今回ご紹介した眉メイクは、どんな眉の形の方でも似合うベーシックな方法です。基本の方法を守りながら、ご自身の眉の形や髪色、メイクの色と合わせながら、お好みの眉に仕上げてくださいね。