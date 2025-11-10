何度リピしたことか！実は有名メーカー品♡100円で買えるのが信じられないお得商品

図案スケッチブックやクロッキーブックなどが人気の「マルマン」。そんな有名メーカーから出ているアイテムが、ダイソーで手に入るのをご存知でしょうか？約76mm×105mm（A7サイズ）と珍しい大きさのスケッチブックで、持ち運びやすさはピカイチ。旅行先でのスケッチ、日記、スタンプ帳代わり…など、使い方は色々！詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：SKETCH BOOK DS-A7

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：76mm×105mm

内容量：20枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4979093659036

あの有名メーカー品がダイソーで！？コンパクトなスケッチブックが便利なんです

ダイソーでお買い物をしていると、見覚えのあるデザインの表紙とロゴマークが…

なんとこれ、あの有名メーカー「マルマン株式会社」のアイテム！その名も『SKETCH BOOK DS-A7』です。

水彩絵具や色鉛筆が仕えるスケッチブックで、持ち運びに嬉しいコンパクトなサイズ感がGOOD。旅行先でのスケッチやスタンプ帳としても使えるので、筆者も何度もリピ買いしている優秀グッズです。

さすがマルマン！ダイソーで買える『SKETCH BOOK DS-A7』は紙質が最高♡

肉厚でしっかりとした紙質が魅力。品質はさすがマルマン商品といったところです。

20枚入りでたっぷり楽しめるのもポイントが高く、これが￥110（税込）で手に入るのはとてもお買い得ですよね。

イラストを描くと、色が良く乗るので筆が進みます♪ペンを使っても描きやすく、色を重ねてもぽろぽろしにくいのがお気に入りです。

約76mm×105mm（A7サイズ）のスケッチブックなんてあまり見かけませんから、ダイソーでお得にGETできるなんて夢のようですよね。持ち運びやすいミニサイズなので普段使いはもちろん、荷物を最小限にしたい旅のお供にもおすすめです。

イラストの他、日記をつけたりアイディアをメモしたり…様々な使い方ができるので、買って損はないアイテムです。

今回はダイソーの『SKETCH BOOK DS-A7』をご紹介しました。

図案スケッチブックやクロッキーブックなどが人気のマルマン商品。ダイソーならお得にGETできるので、スルーしていたらもったいないですよ！

気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場をチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。