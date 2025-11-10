何度リピしたことか！実は有名メーカー品♡100円で買えるのが信じられないお得商品
商品情報
商品名：SKETCH BOOK DS-A7
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：76mm×105mm
内容量：20枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4979093659036
あの有名メーカー品がダイソーで！？コンパクトなスケッチブックが便利なんです
ダイソーでお買い物をしていると、見覚えのあるデザインの表紙とロゴマークが…
なんとこれ、あの有名メーカー「マルマン株式会社」のアイテム！その名も『SKETCH BOOK DS-A7』です。
水彩絵具や色鉛筆が仕えるスケッチブックで、持ち運びに嬉しいコンパクトなサイズ感がGOOD。旅行先でのスケッチやスタンプ帳としても使えるので、筆者も何度もリピ買いしている優秀グッズです。
さすがマルマン！ダイソーで買える『SKETCH BOOK DS-A7』は紙質が最高♡
肉厚でしっかりとした紙質が魅力。品質はさすがマルマン商品といったところです。
20枚入りでたっぷり楽しめるのもポイントが高く、これが￥110（税込）で手に入るのはとてもお買い得ですよね。
イラストを描くと、色が良く乗るので筆が進みます♪ペンを使っても描きやすく、色を重ねてもぽろぽろしにくいのがお気に入りです。
約76mm×105mm（A7サイズ）のスケッチブックなんてあまり見かけませんから、ダイソーでお得にGETできるなんて夢のようですよね。持ち運びやすいミニサイズなので普段使いはもちろん、荷物を最小限にしたい旅のお供にもおすすめです。
イラストの他、日記をつけたりアイディアをメモしたり…様々な使い方ができるので、買って損はないアイテムです。
今回はダイソーの『SKETCH BOOK DS-A7』をご紹介しました。
図案スケッチブックやクロッキーブックなどが人気のマルマン商品。ダイソーならお得にGETできるので、スルーしていたらもったいないですよ！
気になった方はぜひ、ダイソーの文具売り場をチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。