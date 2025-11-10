明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“ヘブン”トミー・バストウの女中として働き始める
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK？」（第32回）が11月11日に放送される。
【写真】トキ（高石あかり）を迎える平太（生瀬勝久）とツル（池谷のぶえ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第32回あらすじ
ヘブンの女中として初日を迎えたトキ。自分がラシャメンかもしれず、家族にも言えないままヘブンの家に向かうトキを平太（生瀬勝久）、ツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）の花田旅館の面々が出迎える。トキの覚悟を応援したいと、ウメもトキと一緒に働き、トキとヘブンが2人きりにならないようにすると勇気づける。
みんなの気遣いに感謝しながら、恐怖と緊張の中、トキの女中生活が始まる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
