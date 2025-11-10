100均で見つけてテンション上がった♡海外でも大人気♡ちいさなハンドメイドパーツ

最近、海外でモールドールが流行っていますよね。1本のモールで作るので、ハンドメイド初心者にも大人気なんだとか！様々なアニマル型のモールドールを見かけますが、先日ダイソーで、アヒルのドールに使われているような可愛らしいパーツを発見しましたよ。流行りのデザインが100円で楽しめるので、要チェックです♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：くちばしセット（クリスタルアイ）

価格：￥110（税込）

内容量：2組入り

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582615465178

海外でも大人気♡あのデコレーションがダイソーでできる！？

近頃、韓国などで流行っているモールドール。モールドールとは、1本のモールをねじったり曲げたりして作るぬいぐるみです。

針や糸を使わずに簡単に手作りできるので、ハンドメイド初心者にも人気があるんだとか。様々なアニマルデザインのモールドールドールを見かけますが、今回ダイソーで、アヒルのドールに使われていそうなキュートなパーツを見つけましたよ！

筆者がGETしてきたのは、その名も『くちばしセット（クリスタルアイ）』。くちばしと目のパーツが2組入っており、お値段は￥110（税込）でした。早速使っていきましょう♪

流行りのデザインを100円で！ダイソーの『くちばしセット（クリスタルアイ）』

粘土細工に使ってみました。パーツを取り付けるアイテム相性も考えつつ、筆者はクリアボンドを使用しています。立体感のあるくちばしと、透明感のある瞳がなんとも可愛らしいです。

ハンドメイドグッズといえば、ダイソーの『サングラスパーツ（ハート）』もおすすめ！たくさんカラーがあるので、推し活にももってこいです。

ワッペンやキーホルダーに組み合わせたりと、使い方は自由自在！それこそ、モールドールに取り付けて、オリジナリティ溢れる自分だけのデコレーションを楽しんでみてもいいですね♡

今回はダイソーの『くちばしセット（クリスタルアイ）』と『サングラスパーツ（ハート）』をご紹介しました。

ダイソーで買えるコスパ最強のデコレーションパーツたち。流行りのデザインもプチプラで楽しめるので、気になった方はぜひ手芸グッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。