何気なく買ったら大成功！汚れ落ちが他と違う！使い捨てで楽ちんな100均優秀クリーナー
商品情報
商品名：酸化セリウム 使い切りクリーナー
価格：￥110（税込）
入り数：8枚
販売ショップ：セリア
JANコード：4956810240869
セリアで見つけた『酸化セリウム 使い切りクリーナー』をお試し！
セリアといえば、スポンジの種類がとにかく豊富ですよね。ホームセンターなどで販売されていてもおかしくないようなスポンジなども、100円で買えるので助かります！
そんなセリアで、気になる商品を発見しました。それが、こちらの『酸化セリウム 使い切りクリーナー』。
酸化セリウムという、ガラスの研磨などに使われる素材を使用した、使い切りタイプのクリーナーです。
小さくカットされたスポンジが8枚入っています。
使い捨てタイプなので、お手入れや保管の手間がかからず楽に使えるのが嬉しいかぎり！
スポンジは、ごわごわとした汚れの絡まりがいい素材でできています。
洗浄剤が入っているためか、無香料の石鹸のような、やや油っぽい香りがします。
洗うものに合わせて、ハサミでさらに小さくカットすることができるのもGOOD。
8枚入りなので、工夫しないと使い切るのは早そうですが、使い方次第でさらにコスパ良く使えます！
ガラスにこびりついた汚れをスッキリ落とせる！
ガラス、陶磁器、タイル、ホーロー、表面加工していない鏡、光沢が気にならないステンレス、プラスチック面に使用するのに適しています。
コーティング加工を施した面、表面が樹脂加工の製品、凹凸のある面、剥がれやすい塗装面、吸水性のある面、文字・絵柄などの印刷面、車の外装面、液晶などのディスプレイ面、木製品、フローリング、漆器類、表面加工している鏡、光沢のあるプラスチック面には適さず、注意が必要です。
今回は、ガラス製の鍋蓋にこびりついた汚れを落とすのに使用してみました。
水につけてこするとモコモコとは泡立たないものの、多少泡立ってきます。
スポンジが薄いので、溝や隙間に入り込んでしっかり擦ることができました。
軽くこするだけで、こびりついたモヤモヤとした汚れが簡単に落とせましたよ！
使用後は、どこに汚れがあったのかわからないレベルにまでピカピカになりました。
今回は、セリアで見つけた『酸化セリウム 使い切りクリーナー』をご紹介しました。
ガラス製品などの汚れが気になる方には、1度試してみて欲しいです！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。