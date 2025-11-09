『ななにー 地下ABEMA』で展開された「年齢不詳の美女」企画。大人びたルックスでななにーメンバーを翻弄した美女が、実年齢と素顔を公開し、スタジオに大きな衝撃が走った。

【映像】小学生ギャル（12歳）のすっぴん＆登校時の姿

ABEMAにて11月9日（日）に放送された『ななにー 地下ABEMA』#93では、「一体何歳!? 年齢不詳の美女」が展開。年齢がわからない状態で登場した美女たちを年齢順に並び替えクイズで正解させるというもので、番組では、「人生で初めて好きになった芸能人は？」や「初めて映画館で何を観た？」といった質問タイムがななにーメンバーを惑わせる様子があった。

数々の質問でメンバーを翻弄した美女たちの実際の年齢が明かされることになり、EXIT・りんたろー。が「さて、この中で1番若いDさん、おいくつでしょうか?」と尋ねた。Dさんが「るみなです。12歳です」と回答すると、スタジオには「えええええ！！」「12歳！？」という驚きの声が響き、EXIT・兼近は「小学生です！小学6年生です！」と発表した。

みなさんは正真正銘の小学6年生で、好きなことは公園で友達とブランコで遊ぶこと。るみなさん自身も、普段小学生に見られるかという問いに対し、「普段メイクしてる時は高校生ぐらいに見られます」と語り、この事実に、香取慎吾は「まじ！？信じられない」と改めて驚愕の声を上げていた。