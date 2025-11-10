思わず2度見した！歯ブラシかと思ったよ…！美容グッズ売場で見つけたふわふわ100均ブラシ
商品情報
商品名：アイブロウブラシ 歯ブラシ型
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：幅0.8×全長14.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4968583258736
歯ブラシのような形のブラシに感動♡セリアで見つけたアイブロウブラシ
100円とは思えない、優秀なメイクツールが揃っているセリア。パトロール中に思わず2度見してしまった、ユニークな商品をご紹介します。
それが、こちらの『アイブロウブラシ 歯ブラシ型』。珍しい形のブラシと斜めカットのブラシがセットになった、2WAYタイプのアイブロウブラシです。
「これ1本で理想の眉が描ける」と、パッケージに記載されていたので期待して購入してみました。ちなみに、今回訪れた店舗では、美容グッズ売場に陳列されていましたよ。
アイブロウブラシといえば、斜めカットのものや、スクリュータイプのものを想像しますよね。
しかし、こちらは2つのブラシのうちの1つが、歯ブラシのような形をしているのが特徴です！
指で触れてみると、毛は密度が高くてふわふわとした質感です。
柔らかいので、自然な毛流れを生かした眉メイクを叶えてくれます。
実際に使ってみるとこちらのブラシがとても良く、色をぼかしたり、毛流れを整えたりするのに最適です。
アイブロウパウダーが濃くついてしまったときにも、このブラシで撫でることで、ちょうどよくぼかすことができます。
斜めブラシはちょっと惜しい…！慣れればキワも整えられる◎
反対側のブラシは、よくあるような一般的なアイブロウブラシと変わらないように思えます。
カットが斜めになっており、細いラインを描いたりキワを整える際に便利です。
ただ、斜めカットでシャープに見えるものの、やや厚みがあるのが気になるところ…。
場合によっては使いにくさを感じ方もいるかもしれません。
斜めブラシとしては惜しい部分はありますが、扱いに慣れるとキワの部分もギリギリまで整えることができました。
今回は、セリアの『アイブロウブラシ 歯ブラシ型』をご紹介しました。
珍しい形のアイブロウブラシなので、正直使い心地に関しては期待していなかったのですが、いい意味で期待を裏切られました♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。