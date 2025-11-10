オートロックをすり抜けて女性を刺殺した神戸市の事件、交際相手の女性を路上で待ち伏せし刺殺した世田谷区の事件、マンションの外階段で買い物帰りの女性を刺殺した町田市の事件……。最近、立て続けに起こっている凶悪事件に、女性は恐怖を感じている。

そこで、30代〜60代の女性500人に、ボディーガードになってほしい有名人をアンケート。今、「この人に守ってほしい!」と女性たちが思っているのは誰？

世界のスーパースター選手がランクイン

まず5位はロサンゼルス・ドジャースで大活躍中の大谷翔平（31）。投手としても打者としても類いまれな才能を発揮する、二刀流のスーパースターだ。「強そうだし、落ち着いているから」（千葉県・50歳）、「しっかりした体格で安心できます」（埼玉県・52歳）、「がたいもいいし優しくて素敵」（東京都・61歳）と、身体的＆精神的強さが支持され27票を獲得した。

「大谷選手はいろいろなランキングに入っていて。ここまで多様なランキングに入るアスリートの方は珍しいですよね」と語るのは、放送作家でコラムニストの山田美保子さん。

「鍛えた身体と俊足。そして何より優しいんですよね。愛犬家としては、デコピンとのやりとりに癒されてます」

そして大谷といえば、'23年のWBCでの名言「憧れるのはやめましょう」も印象深い。

「まとめる力もありますし。ただ守ってくれるだけでなく、その場の空気を読んだり、相手を説得する力もありそうですよね」（山田さん、以下同）

アクション俳優としても開花している岡田准一

4位は43票で岡田准一（44）。V6として活躍する中、'07年からの『SP 警視庁警備部警護課第四係』でアクション俳優としても開花。柔術の世界大会出場や、11月13日より配信されるNetflix『イクサガミ』で主演、プロデューサー、アクション監督も担当するなど、まさに本格派だ。

「カリやジークンドーのインストラクターの資格も持っていて、何事からも守ってくれそう」（大阪府・57歳）、「格闘技をやっていて強いし、顔が好み」（長野県・50歳）、「暴漢に襲われたときに力で守ってくれそう」（神奈川県・60歳）と、格闘技といえば岡田を思い浮かべる人が多いようだ。

「『SP』は若手の俳優がスタントなしでアクションをこなすドラマの走りでしたね。今では、アクション系の作品をやるときに彼に教えを乞う後輩俳優さんも多くいらっしゃるくらい、このジャンルのNo.1。胸板の厚さもすごくて、東急リバブルのCMでもスーツのボタンがはじけそうなほどの見事なボディーに惹きつけられます」

昨年には、難易度が非常に高いといわれるブラジリアン柔術の黒帯も取得。

「力加減なども熟知されているでしょうから、短時間で平和的にトラブルを解決してくれそうですね」

空手が特技の大河主演俳優が3位に

続いては、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』主演の横浜流星（29）が50票獲得で3位に。極真空手の初段で、中学3年生のときに世界大会で優勝したことも有名だ。「空手歴もあり、身体能力が優れていると思う」（大阪府・60歳）、「空手の経験者で、若くて強くて端正な顔立ち。ボディーガードとして最強かと」（神奈川県・53歳）、「まじめな印象があるので、きちんと仕事をしてくれそう」（新潟県・54歳）などの声が寄せられた。

「横浜さんは今年、『べらぼう』と映画『国宝』で、俳優としてまた一段上がった感があります。空手の世界チャンピオンになったという経歴もすごいですし、映画『正体』での身のこなしも素晴らしかった。そしてトップ5の中で最も若いというのも注目ポイントですね」

'23年には、映画『春に散る』の役作りで始めたボクシングのプロテストC級に合格。

「どの作品でもすごく自分を追い込んで準備される方なんだなと。でもそれを表に出さずに、私たちは後から知る。内面もとても強い方なんだなと思います。最近ますますカッコよくなっているので、そこも票につながってるんじゃないかな。でも、あまりに素敵なので、歩きながら彼のほうをちらちら見ちゃいそうですね（笑）」

“霊長類最強女子”の異名

2位はトップ5内で紅一点、“霊長類最強女子”の異名を持つレスリングの吉田沙保里（43）が62票を獲得した。

'04年アテネ、'08年北京、'12年ロンドンと、オリンピック3大会連続金メダル。世界大会16連覇、個人戦206連勝というすさまじい偉業を成し遂げた。「霊長類最強なので」（千葉県・56歳）というそのものズバリなコメントから、「同性なので、どこでも一緒にいられる」（東京都・50歳）、「強いだけでなく、よく気がつき、あらゆる面で頼りになりそう」（三重県・58歳）、「同じ女性なので話しやすいし、めっちゃ強いので守ってくれそう」（滋賀県・60歳）という女性ならではの目線も。

「男性だと女性用トイレの中にはついていけなかったりしそうですし、女性同士の安心感は絶対にありますよね」と山田さんも同感のよう。また最近、吉田が出演するCMにも注目しているという。

「東京海上日動のCMで、北川景子さんが吉田さんに“トップを走り続けられた理由ってなんですか？”と尋ね、吉田さんが“私が吉田沙保里と戦わなかったから”と答えるのがとても印象的で。

日清カップヌードルのCMでは、イカ風船をすごい勢いで叩き割っていく姿もインパクト大でした。強い自分を前面に出していらっしゃる。その潔さがとてもカッコいいと思います」

知性も体力も持ち合わせるカメレオン俳優

そして105票のダントツ人気で鈴木亮平（42）が栄えある1位に。NHK大河ドラマ『西郷どん』やNetflix『シティーハンター』など当たり役多数で、8月に公開された『劇場版TOKYO MER〜走る救急救命室〜南海ミッション』も話題を呼んだ。また、東京外国語大学卒業で英検1級という知性も大きな魅力。

「体力も知力もあるので、頼りになりそう」（岡山県・50歳）、「ピンチになったときに体力だけでなく知恵でも切り抜ける力を持っていそう」（神奈川県・53歳）と文武両道な面を推す声や、「包容力や勇敢な雰囲気があるので頼もしいと思う」（徳島県・56歳）、「体力とユーモア、何より人としてのよさが信頼できそう」と、人柄に惹かれる人も多かった。

「役によって痩せたり太ったり、身体づくりもすごく頑張る方ですよね。『TOKYO MER』のような緊迫した物語では、あの笑顔に救われる人も多いでしょうし、女性に対してとても丁寧。それから、キャプテンシーもすごくあると思います。キリン一番搾りのCMで賀来賢人さんと演じている先輩・後輩の関係も、和気あいあいとやり合っている感じが微笑ましくて、お人柄が伝わってきました」

また英検1級＆世界遺産検定1級なので、「世界を飛び回る女性のボディーガードが似合いそう」と山田さん。

「国内はもちろん、世界中どこに行っても安心できそうですよね。鈴木さんがモデルのそんな映画が製作されるかも（笑）」

6位以下では遠藤憲一（64）が気になると山田さん。

「先日、イベントでお会いしたんですが、背が高くてカッコよくて。ワンちゃんのお散歩や運動もすごくなさっているので、とても軽やかですし、しっかり守ってくれそうです」

反町隆史（51）と及川光博（55）の『相棒』組も9位と21位に。新シリーズが始まった影響かと思いきや、肝心の寺脇康文（63）は不在というナゾ現象が。

「寺脇さん演じる薫はいつもスカジャンを着ているからかな。ボディーガードはスーツのイメージが強いので、スーツが似合うというのも大きいポイントかもしれないですね」

悲惨な事件が続くなか、山田さんは町田の事件に特に怖さを感じたという。

「亡くなられた方の娘さんが、お母様は人工股関節で歩くのが遅かったと話されていました。私ももうすぐその手術を受けるので、身につまされる思いです」

ボディーガードが欲しいと考える必要もないくらい、安心して暮らせる世の中になることを切実に願いつつ、自衛・防犯を心がけていきましょう!

山田美保子 放送作家､コラムニスト。テレビ・ラジオのコメンテーターとして『サンデー・ジャポン』（TBS系）などに不定期出演中

＜取材・文／今井ひとみ＞