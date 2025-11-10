【億り人の視点】ユニクロ、無印良品…日常に潜む「宝の山」を見抜く人と見逃す人の決定的違い

宝の山は日常にあり！ ​アンテナを高く伸ばす習慣を

Xフォロワー35万人、投資歴37年のベテラン専業投資家で、『賢明なる個人投資家への道』『貯金40万円が株式投資で4億円』（ともにダイヤモンド社）の著者・かぶ1000さんは、中学2年のころから体育のジャージ姿で地元の証券会社に通い詰め、バブル紳士にはお金儲けのイロハを教えてもらった。中3で300万円、高1で1000万円、高2で1500万円へと株式資産を増やし、会計系の専門学校卒業後、証券会社の就職の誘いを断って専業投資家の道へ。2011年に“億り人”になり、2025年には累積利益8億円突破！ アルバイト経験さえない根っからの専業投資家が、初心者以上マニア未満の投資家に「お金の増やし方」を徹底指南する。※本稿は、『賢明なる個人投資家への道』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

【事例】「フリクション」の大ヒットから

株価上昇までにかかった意外な歳月

パイロットコーポレーション（7846）は、2007年に「フリクション」という筆記用具を日本で発売しました（その1年前にフランスで発売しています）。

ご存じの人も多いと思いますが、フリクションは国内外で大ヒットを記録した「消せるボールペン」です。

フリクションのヒットでパイロットの売上高が伸びているのは、投資家ならわかっていたはずですが、それが株価に反映して本格的に上昇したのは2013年になってからのこと。つまり、約6年もかかっているということです。

フリクションの発売当時にわれ先にとパイロット株を買わなくても、その約6年後になってからパーティーに参加して株式を買っていれば、株価の値上がり益は十分に得られたということです。

ユニクロ、ニトリも一夜にしてならず。成長の過程にチャンスはあった

ユニクロのファーストリテイリング（9983）も、ニトリのニトリホールディングス（9843）も、いきなりいまのような数万円単位の株価になったのではなく、売上高が伸びて世間から注目される過程で、少しずつ株価が上昇してきました。

その間に投資行動に移るチャンスを見出せばよかったのです。

熱い視線を送った「無印良品」の復活劇

そういう意味で私が以前注目したのが、無印良品の良品計画（7453）です。コロナ禍では大きな打撃を受けて、2020年8月期には初となる最終赤字に転落しました。

しかし、その後業績は急回復。2021年8月期は一転して過去最高益の更新を見込んでいます。

売上高3兆円へ

野心的な計画は実現するのか？

また、中期経営計画では「第二創業」として、2024年8月期に売上高7000億円、営業利益700億円の数値計画が発表されました。同時に2030年8月期には、売上高3兆円、営業利益4500億円と、かなり野心的な計画も公表されました。

正直、この数値を達成できる可能性は、その時点では低いと思っていました。しかし、ユニクロのファーストリテイリングで柳井正会長兼社長の後継候補とも目されていた堂前宣夫氏を新社長に迎えたことで、再び大きく成長する可能性が期待され、株価は一時大きく上昇しました。

地方創生にも貢献…家族ぐるみで投資する理由

良品計画は国内では一定の知名度があり、中国でもその存在感を高めています。最近は衰退が進む地方都市での地域活性化を軸に、新潟・上越市の直江津に同社最大の店舗をオープンさせました。

こうしたとり組みが評価されれば企業価値も上昇し、業績にもプラスに働くと考えて、良品計画の株は私以外にかみさん、母親、父親も保有しました。

パーティーの終盤は「高値づかみ」のリスク

「ポケモンカード」「遊☆戯☆王カード」は、現在ではとんでもない価格で取引されていますが、すでに20年前にはプレミア化した一部のカードは数千円、数万円で売買されるようになっていました。

この段階で本質的な価値を見抜き、投資行動に移って購入した人は、大きな利益が得られたでしょう。

100人規模のパーティーに、80人目、90人目になってから駆けつけても、飲み物や食べ物が尽きてお開きを迎えつつあるのと同じように、株価が高くなり、高値づかみになる恐れがあります。

宝の山は日常にあり！

アンテナを高く伸ばす習慣を

そのほかの大勢が目を向ける前、これから盛り上がろうとする20〜30人目くらいでパーティーに参加するように投資するには、日頃からアンテナを高く伸ばし、経済や社会の動きに興味を持っておくことです。

フリクションや無印良品のように、BtoC（消費者向け）銘柄であれば、何が流行り、どのくらい売れているかはなんとなくわかります。

街の行列、人気商品…スマホ一つで始められる企業分析

買い物をしている最中に行列ができている店舗を見つけたり、人気を集めている商品のニュースを目にしたりしたとき、スマホをとり出して店舗名や商品名をネット検索することからでも、投資に必要な基礎的なデータは集められます。

日頃から経済と社会の動向に広く浅く関心を持つようにすることは、結構楽しいことでもありますから、ぜひ実践してみてください。

