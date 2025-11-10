¡ÚÆüËÜ¤ò½±¤¦Ì¤Á½Í¤Î´íµ¡¡ÛÂçºÒ³²¤ÈÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡ÊNUS¡Ë¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ä´±Î½¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¹ÖºÂ¡£Æ±¹ÖºÂ¤ò¼çºË¤¹¤ëÅÄÂ¼¹ÌÂÀÏº»á¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¹ÖºÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀº¿À¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎò»ËÅª¤ÊÂçÅ¾´¹ÅÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ãÊÑ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤Ï²¿¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÊÑ¤Î»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Â»¼ºµ¬ÌÏ¤Ï¿ôÉ´Ãû±ß¤Ë¡©
¡¡²áµî¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÂçºÒ³²¤¬ÆüËÜ¤ò½±¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬°ã¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²æ¤¬Êì¹ñ¤Ï¡¢²õÌÇÅª¤ÊºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤È¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡¢ÉÙ»Î»³Ê®²Ð¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎºÒ³²¤¬¡¢Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¦Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì
¡¡¡¦¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì
¡¡¡¦ÉÙ»Î»³Ê®²Ð
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¼þ´üÅª¤ËÉ¬¤ºµ¯¤³¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¼þ´ü¤Ï3¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬²áµîºÇÂç¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥Þ¥°¥Þ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Çµ¯¤³¤ë¤Î¤À¡£¿ô½½Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ÐºÑÂ»¼ºµ¬ÌÏ¤Ç¡¢3¤Ä¹ç¤ï¤»¤Æ¿ôÉ´Ãû±ßÄ¶¤Î¤â¤Î¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÇ¯´ÖGDP¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿á¤Èô¤Ö·×»»¤À¡£
¡¡¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÒ³²¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬²áµî¤è¤ê¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤À¡£
¡¡¡¦²æ¡¹¤ÏÀè¿ÊÅª¤À¤¬¡¢ÀÈ¼å¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿ÍÎà»Ë¾åºÇ¤â²÷Å¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¦ÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î¿ÍÎà¤¬µðÂçÅÔ»Ô¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¹¤¬¤ê¡¢°ì¤«½ê¤ÎºÒ³²¤ÏÁ´ÃÏµåÅª¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë
¡¡²æ¡¹¿ÍÎà¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÄê´üÅª¤Ë¼«Á³ºÒ³²¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î²æ¡¹¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¤ä¥¬¥¹¡¢¾å²¼¿åÆ»¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥·¥ã¥ï¡¼ÉÕ¤¥È¥¤¥ìÅù¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë²÷Å¬¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¿Í´Ö¤é¤·¤¤À¸³è¡É¤ÎÄêµÁ¥ì¥Ù¥ë¤¬¡¢²áµîºÇ¹â¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ëÂçºÒ³²¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¼×ÃÇ¤µ¤ì¡¢²æ¡¹¤Î²÷Å¬¤µ¤¬°ìµ¤¤ËÃ¥¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸½Âå¼Ò²ñ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¼×ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ÍÎà¤Ï¡¢ÍÍø¤Êµ¡²ñ¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÅÔ»Ô¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬ÅÔ»Ô¤ËÂ¿¤¯ÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅöÁ³¡¢¿Í¡¹¤Ï¹âÁØ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤ó¤À¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¤«½ê¤ÇÆ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ºÒ³²¤ËÁø¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡Àè¤Û¤É¤ÎÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¡¢ÉÙ»Î»³Ê®²Ð¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸Æ±þ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢Á°Îã¤Î¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë²æ¡¹¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
3¤Ä¤ÎºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ï³¤Äì¥×¥ì¡¼¥È·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÅÇÈ¤¬·úÊª¤ä¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¾ì½ê¤Î³¤È´¹âÅÙ¤È³¤¤äÀî¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡¢ÄÅÇÈ¤ÎÅþÃ£»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ¨¤²¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°ìÊý¤Î¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Î¦ÃÏ¤Î³èÃÇÁØ¤Ë¤è¤ëÃÏ¿Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤ë»þ´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤Ë¤è¤ë°µ»à¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¼«¿È¤Î½»¤Þ¤¤¤¬ÂÑ¿Ì¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤ÄÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¸Å¤¤¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÉÙ»Î»³Ê®²Ð¤Î¥Þ¥°¥Þ¤Ï¡¢²áµîºÇÂçÊ®²Ð¤ÎÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î¥Þ¥°¥Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ð»³³¥¤ÇÅìµþ¤ÎÅÔ»Ôµ¡Ç½¤äÅÅµ¤¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢°ì¤«·î´Ö¤¯¤é¤¤»ß¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Î¶õ¹Á¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬ÅìÀ¾¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢½õ¤±¤ËÍè¤ë¤Ù¤¿Í¤¿¤Á¤âÈïºÒ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â½õ¤±¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Û¤È¤ó¤É²æ¡¹Á´°÷¤¬¡¢ÈïºÒ¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î3¤Ä¤ÎºÒ³²¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉ¬¤º¿ô½½Ç¯°ÊÆâ¤ËÍè¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤ÀÃÏ¿Ì¤ä²Ð»³Ê®²Ð¤ÎÍ½ÃÎ¤ÏÅ·µ¤Í½Êó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤¤¤«¤º¡¢¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤âÂæÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÃÏµå¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÏÍºÂç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ã±°Ì¤Ç¸íº¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦´°Á´¤Ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
ÂçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¯¼£ÅªÊÑ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ë¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤¬Íè¤Æ¡¢Â³¤¤¤ÆÉÙ»Î»³Ê®²Ð¤¬Â³¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Ï¢º¿·¿¤ÎÈ¯À¸¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¤µ¤é¤ËÇË²õ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¤â¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¡¢³ô¤â±ß¤â²¼¤¬¤ê¡¢À¤³¦·ÐºÑ´íµ¡¤Ë¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÅÚÃÏ¤ÏË½Íî¤É¤³¤í¤«¡¢»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂçÃÏ¿Ì¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¯¼£ÅªÊÑ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡18À¤µª¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö¥ê¥¹¥Ü¥óÃÏ¿Ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥½¥ê¥Ã¥¯¤Î½ËÆü¤ËÂçÃÏ¿Ì¤ÈÂçÄÅÇÈ¤¬¡¢·ÉéÊ¤Ê¿®¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¼óÅÔ¥ê¥¹¥Ü¥ó¤ò½±¤Ã¤¿¡£·ÉéÊ¤Ê¿®¼Ô¤Ï¡¢¿À¤Î¸æ¶È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ì¤Ï·¼ÌØ¼çµÁ¤¬²¤½£¤Ë¹¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÓÂôÅìÀ¯¸¢²¼¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÅâ»³ÃÏ¿Ì¡×¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ò·Ú»ë¤·¤ÆÊ¸²½Âç³×Ì¿¤ò»Ø´ø¤·¤¿ÌÓÂôÅì»á¤Î¼ºµÓ¤Èûý¾®Ê¿»á¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¯Êô´Ô¤ÎÁ°¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö°ÂÀ¯¤ÎÂçÃÏ¿Ì¡×¤Ï¡¢ËëÉÜ¤ÎºâÀ¯¤òÄ¾·â¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÀ¯Êô´Ô¤ÈÌÀ¼£°Ý¿·¤ò¸Æ¤ó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ëµ¯¤³¤ëÂç¿ÌºÒ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÀ¯¼£ÅªÂçÊÑ²½¤òÆüËÜ¤Ë°ú¤µ¯¤³¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±»þ¤Ë¼ê¶¯¤¤ÎÙ¹ñ¤Ï¡¢µß±ç¤òÁõ¤¤²æ¤¬¹ñ¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Â¿Ê¬¡¢Âç¿ÌºÒ¤Ç¼«±ÒÂâ¤â·Ù»¡¤âÈïºÒ¤·¤Ê¤¬¤é¤âµß±ç¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñËÉ¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎçåÆñ¿É¶ì¤³¤½¤¬¡¢¿¿¤ÎÆüËÜ¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸Â¸ËÜÇ½¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤ÎÉü³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¤«¡£¤½¤ì¤È¤âÆüËÜ¤ÏÌÇ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢³ÐÀÃ¤·¤¿º£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯³¤³°¤ÎÎÏ¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥¼¥í¤«¤éÁÏÂ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦·Á¤Î¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡´ûÆÀ¸¢±×¤â¤è¤¦¤ä¤¯ÇË²õ¤·¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÁÏÂ¤ÅªÇË²õ¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¯¤³¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ã´¤¤¼ê¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ÏÉü³è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ ·óÇ¤¶µ¼ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢°ì¶¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê2022¡Á2026Ç¯¡Ë¡£¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊMBA¡Ë¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³ØË¡Î§Âç³Ø±¡¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØAMP¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØEMP½¤Î»¡£»³°ìëú·ô¤Ë¤ÆM¡õAÃç²ð¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÂçºåÆüÆü¿·Ê¹¼Ò¼ÒÄ¹¡£2002Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Âè°ì¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¢¶âÍ»¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
2010Ç¯¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¢2011Ç¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡Ê29Ì¾¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡×¤ÇÅö»þÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¸¦µæ°÷¤È¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ¯¼£²È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¡Ê»öÎã¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥ë¥±¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È Á°¥¢¥¸¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¡£
2014Ç¯¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡·óÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢25´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¤Î»¡£2022Ç¯¤è¤ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼çºË¡£
CNBC¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëGIIS¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¦¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£OpenAI¡¢Scale AI¡¢SpaceX¡¢NeuralinkÅù¡¢70¼Ò°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×91ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÆ¬¤ËÍè¤Æ¤â¥¢¥Û¤È¤ÏÀï¤¦¤Ê!¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£