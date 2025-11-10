生産性のプロ、元マッキンゼーの勝間和代が、「家電（テクノロジー）」にはまった。生産性を上げるには家電（テクノロジー）が一番の武器になることがわかったからだ。そこで本連載では、家電歴40年、2000以上の家電を自腹で試した勝間和代氏による本、『仕事と人生を変える 勝間家電』の中から、家電（テクノロジー）を使って生産性を上げ自分の時間を取り戻す方法を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石塚理恵子）

のどが乾いたらどうしていますか？

日本の水道管は優れており、水道の蛇口をひねるだけで安全な水が出るというのは、とてつもなく素晴らしいこと。

ぜひその恩恵を享受すべきと思います。

水は「買わなくていい」

世界中で問題なく水道水が飲める国は、十数カ国しかありません。

それくらい素晴らしい国に住んでいるのですから、のどが乾いても、わざわざ外部から水を買う必要はありません。

家ではどうしてる？

私は家では、賃貸備え付けの簡単な浄水器を使いつつ、電気ケトルで水道水を温めて、紅茶やお茶にして飲んでいるため、水で困ることはまったくありません。

浄水器経由の水道水をポットでわかす

ちなみに私が家で摂る水分のほとんどは、カプセル式のコーヒーマシンで淹れるコーヒー、紅茶、日本茶、カフェインレスコーヒーなどです（日が沈んだ後は、基本的にカフェインレス）。

カプセル式のコーヒーマシンは日本ではネスプレッソが一番シェアが高いと思いますが、私はこれとは異なるコーヒーマシンを使っています。

その理由は、コーヒー以外に紅茶や日本茶も飲めるからです。

コーヒーもエスプレッソだけでなく、ドリップコーヒーを普通に飲むこともできます。

スタバよりは安いけど……でも高い！

ただ問題はカプセルの値段です。

このようなコーヒーマシンは、機器本体は非常に安い値段で売られていますが、カプセルが高価で、飲めば飲むほど割高になる可能性があります。

そうなると、さすがに毎日がぶ飲みするのは気が引けるので、Amazonで8箱セットなどを購入し、単価を100円以内に収めています。

コーヒーは体にいいのか？ 悪いのか？

基本的にコーヒーは1日4杯程度以内であれば、体にいいというエビデンスが標準的です。

理由はポリフェノールが豊富に含まれているため、抗酸化作用があるからです。

節約しながらコーヒーを楽しむ

家で飲むコーヒーは、まずいと続きにくくなります。

そのため私はおいしいコーヒーを飲むためにも、「カプセル式」にしています。

カプセル式はなぜおいしいのか？

カプセル式は、1つひとつ窒素充填がされており酸化しにくい状態なので、バリスタが淹れたようなおいしいコーヒーを一杯ずつ飲むことが可能です。

私の家に遊びに来る友人たちも、このコーヒーを飲むのを楽しみにしてくれていて、お土産にこのマシンで使えるコーヒーのカプセルをいろいろ買ってきてくれます。

みなさんはどうしてる？

水は水道水で十分なので、もし予算が浮いたらその予算分を、おいしいコーヒーや紅茶など、抗酸化作用がある飲み物に振り分けるのが私のおすすめ。

みなさんは、どうしていますか？

（本稿は『仕事と人生を変える 勝間家電』からの編集記事です。本ではマシンの機種名や値段も明記しています）